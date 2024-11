Enem 2024: Veja quando vai ser divulgado o gabarito oficial

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, aplicado neste domingo (3) será divulgado no dia 20 de novembro, segundo o edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para ver o resultado, que ainda será disponibilizado, é preciso acessar a página de Provas e Gabaritos do portal do Inep. Após a divulgação do gabarito, os alunos também poderão ter acesso ás suas notas individuais, a partir de 13 de janeiro de 2025.

Neste domingo, os inscritos no Enem fizeram as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". No próximo domingo (10/11), os estudantes realizam o exame com questões de Matemática e Ciências da Natureza.