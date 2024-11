Operação Enem 2024: Segup executa mais de 1.300 ações na primeira fase do exame

No Pará, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) está sendo tranquilo, com 711 locais de prova em funcionamento neste domingo (3). É o que afirma a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), cujo esquema de segurança mobilizou mais de 6 mil agentes e promoveu 1.339 ações ostensivas para assegurar a ordem no certame, que conta com 247 mil candidatos em 81 municípios do estado.

O monitoramento da operação ocorre em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém, em contato constante com centros regionais e o Centro Nacional, em Brasília, utilizando o Sistema Córtex. Após o fechamento dos portões, às 13h, as provas começaram meia hora depois, com apoio das forças de segurança.

Segundo Ualame Machado, titular da Segup, “a segurança do Exame é nossa prioridade máxima, e estamos trabalhando incansavelmente para que a prova ocorra sem incidentes.” Ele destacou ainda que, para garantir a segurança do Enem 2024, um “plano de ação abrangente” foi estabelecido, incluindo o aumento do policiamento nas proximidades dos locais de prova, o monitoramento por câmeras de segurança e patrulhamento ostensivo para prevenir qualquer perturbação ou crime, tudo em colaboração com as forças de segurança estaduais e municipais.

“Seguimos com o trabalho conjunto de todas as forças de segurança”, garantiu o titular da Segup.

A Operação Enem 2024 permanece ativa até que o último malote com provas seja devolvido, o que deve ocorrer por volta das 23h30, e que será encaminhado às unidades centralizadoras. Após a segunda etapa do exame, os testes serão enviados para São Paulo para correção.

Durante o dia, três ocorrências de poluição sonora foram verificadas pela Polícia Civil em Benevides, Santarém e Cametá. A Polícia Judiciária atuou com orientações, sem necessidade de abertura de ocorrência. Problemas técnicos no fornecimento de energia também foram registrados em Salvaterra, no Marajó, onde duas escolas foram afetadas pela manhã e o serviço foi prontamente restaurado pela concessionária. À tarde, uma ave atingiu a fiação em Muaná, mas a energia foi logo restabelecida em uma escola municipal.