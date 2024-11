Enem 2024: Alunos que terminaram o primeiro dia de prova mais cedo comentam dificuldades

Após as primeiras horas de prova deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), alguns participantes começaram a sair dos locais de realização em Belém. Eles elogiam o tema da reação deste ano, além de apontarem um bom desempenho. É o caso do estudante Ryan Souza, que terminou a primeira etapa do teste cerca de duas horas após o início oficial, às 15h35. “Para mim foi um tema fácil, porque eu já tinha estudado sobre isso. Para mim, foi uma prova legal”, afirma.

No caso da estudante Maylana Tavares, de 14 anos, que fez o exame pela primeira vez, como teste, o desafio maior é a pressão que a prova traz e não o conteúdo em si. Ela descreveu uma facilidade grande com o conteúdo trabalhado neste primeiro dia e conseguiu terminar a prova em três horas de duração.

“A prova não foi tão complicada, mas foi cansativo por conta da pressão. Esse foi o meu primeiro ano e eu vim fazer a prova como teste, então foi bom”, explica.

Sobre a redação, Maylana descreveu surpresa com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Apesar de ser uma proposta “inesperada” para ela, afirma que não sentiu tantas dificuldades para argumentar a respeito.

A participante Ana Carolina, de 18 anos, também esteve entre os que saíram mais cedo da prova e, para ela, o tema trouxe uma reflexão importante, por lidar com a herança de uma cultura que veio ao país durante um período obscuro da nossa história.

“A cultura afro-brasileira faz parte da criação do nosso país, e por isso reflete muito no nosso cotidiano, por exemplo, nos costumes que nós temos e na comida que fazemos, mas infelizmente é mal vista na sociedade”, observa.