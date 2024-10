Estudantes terão aulão e revisão gratuita para o Enem 2024; saiba mais

Aos estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) oferece revisão online e gratuita no dia 19 de outubro, a partir das 14 horas. O PUCRS Revisa é voltado para alunos de todo o Brasil e ocorre em parceria com o UOL EdTech. Para participar do aulão, é necessário fazer inscrição prévia no site do evento.

O PUCRS Revisa apresenta conteúdos voltados ao ensino de redação, matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. Além disso, a programação conta com participação da jornalista e apresentadora Mari Palma, em momento de partilha sobre carreira e vida profissional.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site do aulão. Clique aqui e confira. O aluno interessado precisa preencher o formulário com os seguintes dados:

Nome completo;

Data de nascimento;

Cidade;

Estado;

E-mail;

Telefone;

Grau de escolaridade.

Serviço

Aulão de revisão para o Enem — PUCRS Revisa

Data: 19 de outubro, sábado

Horário: a partir das 14 horas

Formato: online, via site da PUCRS

Inscrições gratuitas e abertas no site do evento. Clique aqui e confira.

