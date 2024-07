Pesquisa destaca a importância do celular para auxiliar nos estudos para o ENEM

Com as inscrições encerradas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os alunos passam a se dedicar aos estudos para que nos dias 3 e 10 de novembro conquistem boas notas. Uma das dicas para expandir a rotina de estudo é adicionar tecnologia.

Além disso, estudar pelo celular é uma realidade para muitos estudantes e vestibulandos, aproveitar o uso do aparelho e aplicativos para a tão sonhada aprovação, principalmente para quem não possui computador em casa. No Pará, 32% dos entrevistados na pesquisa TIM Ads, vão fazer ENEM ou conhecem alguém que fará, 41% dos estudantes não irá fazer outra prova. Do total de pessoas que participaram da entrevista, 40% acreditam que o celular é muito eficiente como ferramenta para dar suporte aos estudos e 30% costumam estudar com o suporte das videoaulas.

No Brasil, 55% das pessoas entrevistadas consideram o celular como uma ferramenta de estudos eficiente (19%) ou muito eficiente (36%). Participaram quase 45 mil clientes de planos pré-pagos da Tim.

Veja como estudar pelo celular da forma correta e sem distrações

Organize seus arquivos: utilize serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive, Dropbox ou OneDrive para sincronizar seus documentos entre dispositivos e ter acesso a eles a qualquer momento;

Aproveite os recursos de áudio e vídeo: podcasts educacionais, vídeos no YouTube e até mesmo audiobooks podem ser excelentes formas de absorver conhecimento;

Utilize aplicativos de anotações e marcação: aplicativos como o Adobe Acrobat Reader ou o Microsoft OneNote, são muito úteis para estudar pelo celular;

Estabeleça metas e horários de estudo: utilize aplicativos de gerenciamento de tempo, como o Forest, que ajudam a manter o foco por períodos determinados, aumentando assim sua produtividade.

Aplicativos de estudo: quem puder investir em app, Descomplica é uma ótima opção. Nele é possível ter planos de cursinho online para quem vai prestar o Enem, além dos cursos de graduação, pós e cursos livres.