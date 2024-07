Enem 2024: saiba como conciliar férias com os estudos e reforçar a preparação para a prova

A poucos meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, diversos candidatos aproveitam as férias escolares, neste mês de julho, para reforçar os estudos para a prova, que será realizada em novembro. Devido ao grande volume de questões e de conteúdos cobrados, revisar o que foi aprendido ao longo dos meses anteriores de preparação pode garantir uma vantagem à frente de outros candidatos. O professor de Língua Portuguesa e Redação, Arnol Rosa, de Belém, lista dicas de como aproveitar esse momento e estudar da maneira correta.

O professor considera que dedicar tempo aos estudos nesta época é uma forma de não perder a performance exigida pelo vestibular. Isso porque retomar os conteúdos já abordados em sala de aula é uma forma de fixar o que foi aprendido até então. “Será um diferencial estudar nas férias, pois o aluno tem a oportunidade de revisar as competências e, consequentemente, as habilidades necessárias nas áreas de conhecimento exigidas no Enem”, afirma Arnol.

“A constância nos estudos é o segredo para obter a tão almejada aprovação no vestibular. Então, organizar o horário de estudos no mês de julho é crucial para que esta atividade continue no período de férias e recesso. É recomendável estudar no mês de julho, mas com planejamento, pois, dessa forma, será possível diminuir a carga horária diária, sobrando tempo para o indispensável descanso”, reforça o professor.

Já o professor de Geografia, Rômulo Souza, de Belém, comenta que é "essencial aproveitar esse período de descanso para recarregar as energias e desfrutar de momentos de lazer. Manter o ritmo dos estudos durante as férias pode parecer desafiador, mas é possível encontrar um equilíbrio saudável entre os estudos e a diversão. Ao estudar durante as férias, pode ser útil dividir o conteúdo em partes menores e abordá-las de forma gradual. Isso ajuda a manter o interesse e evitar a sobrecarga cognitiva".

"O vestibulando pode explorar recursos online, como videoaulas, podcasts, simulados e matérias complementares. Isso pode enriquecer seu aprendizado e motivá-lo a se manter engajado mesmo fora do ambiente escolar. Recomendo também cuidar do seu bem-estar físico e mental durante as férias, durma o suficiente, alimente-se bem e encontre tempo para relaxar e descontrair", recomenda Rômulo.

Tempo

Entre um exercício feito e outro, além das revisões dos conteúdos, Arnol lembra que é necessário estabelecer um tempo e cronograma de acordo com a necessidade e a realidade de cada aluno. Isso também ajuda a evitar desgastes. “Neste período de férias, estudar três horas líquidas seria o adequado. Para facilitar este processo, recomendo participar dos cursos específicos de férias. Neles há um direcionamento sobre o que é fundamental para o Enem”, pontua.

O professor destaca, ainda, que é necessário estudar com estratégia. Restando poucos meses até o dia da prova, nessa fase é essencial elencar o que é mais importante neste período de reta final. Por isso, revisar conteúdos com menos domínio pode ajudar no processo de aprendizagem. “Planejamento seria a palavra-chave. Organizar a rotina de estudos nesse período com foco nas habilidades em que o aluno possui maior dificuldade será o adequado para diminuir o peso da prova”, relata Arnol.

"Nesse momento de férias, o interessante é montar uma rotina mais leve. É preciso prezar pela leveza. Controle o lado que acha que você vai dar conta de passar várias horas estudando. Durante as férias, continuar trabalhando no mesmo ritmo é quase impossível e nada recomendável. Além disso, se você se programar para estudar todos os dias no mesmo horário, depois do almoço ou pela manhã, terá sempre bastante tempo livre para curtir", reforça o professor Rômulo.

Estratégia

Outra dica dada aos alunos é que não comecem a estudar nenhuma disciplina do "zero". “Tendo em vista minha experiência com o Enem, não recomendo estudar conteúdos novos no mês de julho. O vestibulando deve focar na revisão por meio de exercício dos objetos de conhecimento vistos ao longo do semestre, assim ele terá domínio das competências e habilidades exigidas e aumentará sua percepção sobre como os conteúdos são cobrados na prova”.

“Em se tratando de Língua Portuguesa, é importante revisar a habilidade 19 que trata sobre a função da linguagem predominante no texto, pois, de 2009 a 2023 - no mínimo - uma questão sobre esta habilidade esteve presente no Exame. Os vestibulandos não devem esquecer da temida Redação. Então, eles devem revisar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo e buscar novos repertórios socioculturais para os futuros textos. Dessa forma, eles alcançarão a nota máxima”, completa o professor.

Experiência

O mês de julho pode até ser convidativo à diversão, mas, a estudante Thaís Pacheco, 23, de Belém, equilibra essa época do ano entre descanso e estudo. Para a jovem, que pretende cursar Medicina, esse esforço é um aliado na preparação. “Eu estou aproveitando para descansar, mas, também, aproveito para solidificar os assuntos que eu já tenho mais ciência, principalmente em matérias mais difíceis, os meus pontos fracos, como Matemática, Física e Química. Faço exercícios e reviso os assuntos”, frisa ela.

Thaís sonha em cursar Medicina na federal (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Prestando vestibular pela quarta vez, o sonho dela é entrar em uma universidade federal. Por isso, não abre mão de estudar um pouco mais em meio às férias. “Eu costumo estudar de quatro a cinco horas [diariamente]. Depende muito do dia. Também estou aproveitando para fazer simulados. Às vezes, em um dia, faço só simulado, que demanda cinco horas. Mas também aproveito para ir à academia. Acredito que a atividade física é muito importante nessa reta final”, relata Thaís.

Cronograma do Enem 2024

Provas: 3 e 10 de novembro

Gabarito oficial: 20 de novembro

Resultado da prova: 13 de janeiro de 2025