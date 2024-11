Qual o tema da redação do Enem 2024? Veja sobre o que milhões de estudantes terão que escrever

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A informação foi divulgada pelo ministro da educação, Camilo Santana, através da rede social X. Todos os anos, candidatos precisam demonstrar conhecimento de assuntos ligados à sociedade na escrita de um texto argumentativo.

“Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", publicou o ministro.

A redação exige cinco competências dos estudantes: domínio da escrita formal da Língua Portuguesa; compreensão do tema e não fugir da proposta da redação; organização das ideias; coesão e coerência; proposta de intervenção.

Este domingo é o primeiro dos dois dias de aplicação do exame, com um total de 90 questões de linguagens e ciências humanas (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), além da redação. A prova teve início às 13h.