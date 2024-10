Enem 2024: confira dicas sobre como administrar o tempo durante a realização da prova

Na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), administrar o tempo é essencial para garantir bons resultados nos dois dias de prova. Com 90 questões no primeiro domingo e mais 90 no outro, o exame exige estratégias na resolução dos itens em um período hábil. Isso porque, além das questões objetivas, o exame também possui a redação. Além disso, o tempo também é determinante no deslocamento para a prova. A professora de redação Treicy Castro, de Belém, detalha orientações sobre como proceder antes e durante a prova da forma mais produtiva.

Segundo a professora, todos os anos é bem comum ver estudantes chegando tarde e perdendo a prova. E para evitar esse desgaste, de acordo com ela “é importante se planejar” e sair duas horas antes da abertura dos portões. “É imprescindível, também, analisar possíveis alternativas caso algum imprevisto aconteça. Por exemplo, eles devem pesquisar o local de prova com antecedência Inclusive o INEP já divulgou o local de prova, eles podem verificar no site enem.inep.gov.br/participante”, detalha Treicy.

“Essa é a dica mais valiosa para evitar atraso, afinal, é imprescindível saber com antecedência o endereço para conseguir calcular horários e traçar rotas. A segunda dica que sempre dou é testar o caminho da prova, ou seja, antes do domingo do ENEM, o vestibulando deve fazer o trajeto até a escola que realizará o exame. Assim, ele vai conhecer exatamente o caminho que deve seguir, a fim de ficar mais seguro com o percurso e menos ansioso.

A tecnologia também pode ser aliada nesse processo, como observa Treicy: “A terceira dica é baixar aplicativos que ajudem a verificar o percurso. Sempre indico que os alunos procurem apps que possam ajudar nos diferentes planos que elaborou para chegar até o local de prova. É válido ter um app que mostre o trânsito em tempo real e algum que indique rotas e horários de transporte públicos. Com o Moovit, por exemplo, é possível conferir detalhes sobre rotas, consultar linhas de ônibus e metrô, e acompanhar a previsão dos próximos horários em tempo real”.

Local de prova

Já no local da prova e durante a realização do exame, o controle do tempo torna-se ainda mais necessário. Isso vale até mesmo nos minutos que antecedem a entrada para iniciar a maratona de questões, conforme pontua a professora. “Antes da prova, recomenda-se que o estudante vá ao banheiro e beba água. E também mantenha uma garrafa de água com ele durante a realização da prova. Ele deve, também, fazer alguns exercícios de respiração e tentar, ao máximo, manter a tranquilidade”, recomenda.

“O nervosismo e a insegurança podem fazer com que os nossos alunos acabem perdendo um tempo precioso para responder algumas questões, o que frequentemente acaba resultando em “chutes” quando o tempo está chegando ao fim. No caso do Enem, os vestibulandos possuem apenas alguns minutos para responder a cada pergunta. O tempo de prova é de 5h30 no primeiro dia e 5h no segundo. Por isso, cada minuto é valioso, portanto, a gestão de tempo é fundamental para evitar frustrações”, reforça Treicy.

Para otimizar a resolução da prova, Treicy considera que não basta resolver as questões menos complexas, mas também é preciso ter estratégia quanto à gestão do tempo em cada uma. “Outra dica imprescindível é começar pela área do conhecimento favorita. Por exemplo, no primeiro dia, que é mais cansativo por ter também a redação. Recomendo que o aluno comece fazendo algumas questões da área do conhecimento que ela mais gosta e depois inicie a redação”, destaca Castro.

“Assim, ele vai ler os textos motivadores com mais segurança e tranquilidade. Porém, nunca o aluno deve deixar a redação para o final, a produção textual tem um grande peso, por isso, teve ser feita logo na primeira hora de prova. Além disso, o ideal é que o vestibulando faça a redação e passe a limpo em uma hora e meia. Assim, ele conseguirá também ter tempo para as questões. ”, completa a professora, ao lembrar que isso também ajuda a avaliar e revisar as questões assinaladas no caderno de questões.

Para os momentos finais do Exame, Treicy detalha: “É muito importante administrar, também, o tempo de marcar o cartão resposta. Não adianta ter feito uma redação lindíssima e ter respondido todas as questões se o estudante não destina um tempo suficiente para passar limpo a redação e também para passar o cartão resposta. Muitos alunos acabam marcando errado devido à pressa e ao nervosismo. Então, deve-se deixar de 30 a 20 minutinhos para marcar com tranquilidade o cartão resposta”.