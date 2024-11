Além do Círio, Enem 2024 destaca Festival de Parintins

Neste domingo (3/11), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 trouxe temas que conectaram estudantes de todo o país à rica diversidade cultural do Norte brasileiro. Em uma prova que explorou a pluralidade da identidade nacional, o exame destacou duas festividades tradicionais da região: o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, levando o imaginário amazônico para a prova e promovendo discussões sobre pertencimento e rivalidade cultural.

A prova de Ciências Humanas trouxe uma questão sobre o Festival de Parintins, um dos maiores espetáculos de cultura popular da Amazônia, conhecido por seu duelo entre os bois Garantido e Caprichoso. A pergunta abordou a emblemática rivalidade entre as torcidas dos bois e mencionou o Boi Caprichoso, vencedor de 2018 com seu 23º título, e o Boi Garantido, que detinha 31 títulos até então. A questão ainda fazia referência ao “Bumbódromo”, arena onde ocorrem as apresentações, que é um símbolo da celebração.

Questão do Enem aborda Festival de Parintins (Reprodução/Redes sociais)

A dualidade entre os bois Garantido (representado pela cor vermelha) e Caprichoso (de cor azul) também foi trazida à tona no texto da questão. Em tom bem-humorado, a questão mencionava a figura dos “garanchosos” — pessoas que tentam ficar neutras, torcendo pelos dois bois, mas que enfrentam certo desdém na comunidade por fugirem da polarização tradicional de Parintins. A rivalidade entre os bois transcende o entretenimento e se torna uma expressão da identidade local, onde cada torcedor demonstra fidelidade ao seu boi, perpetuando a herança cultural da região.

Além de Parintins, a prova destacou também o Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do Brasil, que atrai milhões de fiéis anualmente em Belém do Pará. O Círio é uma manifestação de fé e devoção que simboliza a força da cultura paraense e da religiosidade amazônica, marcando profundamente a identidade do povo nortista.

Qual é a alternativa correta?

De acordo com gabaritos extraoficiais que circulam pela internet, a alternativa correta seria a letra D: aproximação da manifestação folclórica com o esporte.

O gabarito oficial será divulgado somente no dia 20 de novembro, conforme informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)