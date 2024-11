Enem pode voltar a fornecer diploma de conclusão de ensino médio a candidatos maiores de 18 anos

Em coletiva no último domingo (10), o Ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a pasta está estudando, para 2025, a possibilidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltar a certificar a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos.

“Outra recomendação que estamos colocando para o Inep fazer toda a avaliação, claro que nós vamos validar isso com as redes, é também o Enem voltar a certificar estudantes maiores de 18 anos na conclusão do ensino médio”, afirmou o Ministro.

Como era antes?

Até 2016, estudantes com 18 anos ou mais poderiam fazer o Enem para conseguir o diploma de conclusão do ensino médio. Na ocasião, os candidatos precisavam tirar nota mínima de 450 pontos em cada grande área do conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática) e 500 pontos na redação.

A partir de 2017, por decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem deixou de oferecer essa opção. Com isso, estudantes maiores de 18 anos passaram a buscar a conclusão do ensino básico pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Encceja deixará de existir?

Em 2025, mesmo que a proposta seja aprovada, o Encceja não deixará de existir. “A ideia é manter o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas permitir que o jovem também tenha a possibilidade de usar o Enem para o certificar. Isso dá mais abrangência e permite que ele faça a prova e já tenha acesso à educação superior”, explicou o Ministro da Educação.

Para o presidente do Inep, Manuel Palacios, a proposta é fortalecer o Exame Nacional do Ensino Médio. “A demanda traz a possibilidade de discutir o fortalecimento do Enem como um exame que, além de proporcionar o acesso à educação superior, seja um instrumento de certificação do ensino médio e de avaliação das redes de educação básica. Vamos nos dedicar a este estudo, com todo o afinco, para desenhar essa proposta e discutir com todo o país porque trata-se da colocação do Enem numa posição que, de fato, o consagra como grande avaliador de desempenhos”, afirmou.

O Enem, atualmente, é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. Com 180 questões e uma redação dissertativa-argumentativa, o exame é aplicado em dois finais de semana. No primeiro, os candidatos respondem questões de Ciências Humanas, Linguagens e escrevem a redação, já no segundo, as questões são de Ciências da Natureza e Matemática.