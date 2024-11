Enem 2024: candidatos de Belém avaliam conteúdos das provas realizadas neste domingo (10)

Ao fim do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos de Belém avaliaram o conteúdo das provas realizadas neste domingo (10). No total, o exame durou cinco horas, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que envolvem conteúdos de biologia, química e física.

Este ano, Tiago Felipe Almeida realizou a prova como treineiro mais uma vez para estar mais preparado antes de concluir o ensino médio. O estudante tem 19 anos e quer cursar medicina. Nesta edição 2024, Tiago avaliou a prova de matemática como "mais conteudista", por isso, consumiu mais tempo de execução, em comparação as outras matérias.

"Eu acho importante vir como treineiro para saber como é a prova, para quando for fazer 'valendo', ficar mais tranquilo. Eu achei que foi uma prova tranquila. Não foi tão difícil assim para quem estudou, mas a prova de matemática foi bem difícil e fiz 'cursinho' para vir [realizar o enem]."

Victor Hugo Brito também é treineiro e fez o Enem pela primeira vez nesta edição. O candidato fez a prova no Instituto Federal do Pará (IFPA) e achou o segundo dia tranquilo. O estudante esperou até o final, às 18h30, para poder trazer o caderno de questões para casa.

O candidato de 18 anos sonha em cursar administração e destacou a importância de fazer a prova como treineiro para dar ganhar experiência pra quando for seu ano decisivo. "Ano que vem venho muito forte para fazer a prova. Estarei preparado e sem a pressão psicológica de estar fazendo pela primeira vez", explicou.

Beatriz Silva Santos, de 18 anos, também fez a prova pela primeira vez este ano. A estudante do terceiro ano do ensino médio quer o curso de Engenharia Elétrica e prestou a prova no IFPA. Ela disse que a prova foi bem tranquila e que usou estratégias para otimizar o tempo de prova.

Estudante realizou a prova no IFPA (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

