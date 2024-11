Enem 2024: Veja quando sai o gabarito oficial dos dois dias de prova

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 3 e 10 de novembro poderão conferir o gabarito das provas em poucos dias. Segundo o calendário do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o resultado estará disponível na Página do Participante, no dia 20 de novembro.

Neste domingo, os estudantes passam pelo segundo dia de provas no exame. Nesta segunda etapa, eles precisam responder a 45 questões de matemática e suas tecnologias e 45 questões de ciência da natureza e suas tecnologias (física, química e biologia).

Veja o passo a passo para ver o gabarito oficial:

Acesse o site do Enem;

Clique no link “ Página do participante ”;

”; Informe seu CPF e senha nos campos correspondentes;

Selecione as imagens solicitadas ou digite os caracteres pedidos;

Clique em “Enviar”;

Você será redirecionado para o gabarito das provas.