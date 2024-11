ENEM 2024: Cerca de 247 mil estudantes enfrentam segundo dia de provas no Pará

Cerca de 247 mil estudantes do Pará são esperados para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado hoje, das 13h30 às 18h30 (no horário de Belém). Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As recomendações sobre os itens obrigatórios seguem as mesmas para o primeiro dia do Exame: portar documento oficial com foto e realizar a prova somente com caneta preta esferográfica em material transparente. Embora não seja obrigatório, é recomendado levar o cartão de confirmação de inscrição.

Administrar o tempo deve ser uma das prioridades para o segundo dia de prova. Os estudantes terão de responder a 45 questões de matemática e a outras 45 de Ciências da Natureza (biologia, física e química). Sem a redação, que foi feita no primeiro domingo, a prova tem meia hora a menos, ou seja, cinco horas de duração. Apesar disso, a estratégia para organizar melhor o tempo é bem semelhante à do primeiro dia. Entre outras dicas, os professores ressaltam que é preciso manter a calma para garantir um bom desempenho.

De acordo com o Climatempo, o domingo, na Grande Belém, deve ser de sol durante o dia, com muitas nuvens. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde, no horário de aplicação do Exame. A temperatura fica entre 24º C (mínima) e 35º (máxima).

Os gabaritos oficiais do Enem 2024 serão divulgados no dia 20 de novembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Abstenções

No primeiro dia de aplicação do Enem 2024, no último domingo (3), o Pará apresentou uma taxa de 24,8% de ausentes entre os 247.752 inscritos, uma porcentagem menor que a média nacional, que foi de 26,6%, segundo dados divulgados na última quinta-feira (7) pelo Inep. Esse índice coloca o estado como destaque em relação à média de comparecimento do Brasil, com 75,2% dos inscritos no Pará presentes no primeiro dia, superior à média nacional, de 73,4%.

O número de participantes no Pará este ano é significativo, colocando o estado como o sétimo com maior número de inscritos no País. Entre os inscritos do estado, 75.738 são concluintes do ensino médio da rede pública, representando o maior número entre os estados da região Norte.

Em uma análise mais ampla, o Brasil registrou mais de 4,3 milhões de inscritos para o Enem 2024, com uma taxa de presença de 73,4%, o que representa um aumento de 1,5% em relação ao exame de 2023, quando a taxa de participação foi de 71,9%. Dos concluintes do ensino médio na rede pública, 94% se inscreveram nesta edição, o que representa um crescimento significativo de 36% em relação ao ano passado, quando esse percentual era de 58%.

Entre os estados da região Norte, o Pará se destacou com uma menor taxa de faltosos. Enquanto o Acre registrou 31,3% de ausentes e o Amazonas chegou a 39,6%, o Pará apresentou o índice mais baixo entre os estados nortistas. Este aumento na participação pode ser atribuído a fatores como a nova forma de alocação dos participantes, que utiliza georreferenciamento para alocar 72% dos inscritos em locais de prova a até dez quilômetros de suas residências, o que facilita o acesso aos locais de exame.

Além do elevado comparecimento no Pará, outros estados registraram variações significativas. O Ceará, por exemplo, teve uma das maiores taxas de presença, com 78,5%, enquanto Minas Gerais e Maranhão registraram taxas de 74,8%, ambas superiores à média nacional.

Foram registradas 4.999 eliminações de participantes e 689 incidentes na aplicação. Os candidatos que desejarem solicitar a reaplicação da prova deverão fazê-lo entre os dias 11 e 15 de novembro, na Página do Participante do Enem. A reaplicação será feita em 10 e 11 de dezembro.

Dados sobre os inscritos

Entre os inscritos, há 841.546 (19,4%) estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino médio e há outras 24.723 (0,6%) pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio. Os candidatos desses dois últimos grupos são treineiros, as pessoas que fazem o Enem para testar seus conhecimentos, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos. O MEC explica que dados são autodeclaratórios e foram fornecidos no ato de inscrição.

A plataforma interativa do Inep revela ainda que dos participantes do Enem 2024, as mulheres são maioria entre os inscritos – equivalem a 60,59%, enquanto os homens representam 39,41%.

Em relação ao custo da inscrição, 63,6% são isentos da taxa de inscrição e 36,4% pagaram o boleto de R$ 85. Sobre a declaração de raça e/ou cor dos candidatos, a maioria se reconhece de cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram de cor amarela e 29.891 se declaram indígenas. Mais de 50 mil participantes não declararam raça ou cor.

Na primeira prova do Enem 2024 os estudantes responderam a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, um tema que traz reflexões sobre a importância do patrimônio cultural afro-brasileiro. A segunda prova será realizada no próximo domingo. De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025. (Com informações da Agência Brasil)

Confira os documentos oficiais válidos

1. Cédulas de Identidade (expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal)

2. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

3. Passaporte

4. Carteira Nacional de Habilitação

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

6. Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br.

Para a participação de estrangeiro:

1. Passaporte.

2. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados.

3. Carteira de Registro Nacional Migratório.

4. Documento Provisório de Registro Nacional Migratório.

5. Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.