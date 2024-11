Enem 2024: aplicativo de transporte dará 50% de desconto a estudantes no dia da prova

O aplicativo de transporte 99 anunciou que dará 50% de desconto em viagens na categoria moto para estudantes que vão participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, neste domingo (10/11).

A promoção faz parte da campanha “Adiantados do Enem 2024", que visa promover o acesso à modalidade mais rápida e acessível aos candidatos. Segundo a empresa, no ano passado a ação transportou mais de 20 mil candidatos para os locais onde realizaram a prova.

Os cupons poderão ser utilizados por estudantes de todo o país até o horário de fechamento dos portões, às 13h. O código de desconto será “99ENEM” em todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, onde deverá ser utilizado o cupom “ENEM99”.

VEJA MAIS:



Como utilizar o desconto

O código de desconto deve ser informado no campo “Meus Descontos” dentro do aplicativo da 99. Após digitá-lo, basta apertar “Confirmar” para que o cupom seja validado.

Os descontos estão limitados a R$ 5 por corrida e válidos somente em cidades onde a modalidade de carona esteja disponível.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)