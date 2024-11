Enem 2024: segundo dia de prova terá reforço de efetivo e patrulhamento da Guarda Municipal em Belém

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, no domingo (10/11), terá reforço na segurança pública a partir da Guarda Municipal de Belém (GMB), que deve empregar mais de 100 agentes em 20 pontos estratégicos, além de reforçar o patrulhamento. O efetivo será o mesmo empregado na primeira fase do exame, junto com os demais órgãos de segurança pública.

"A GMB ficará com guardas fixos do início ao fim do certame, em 20 locais onde o exame será realizado, entre escolas municipais, estaduais e particulares”, detalha o inspetor Wesley Miranda, subchefe da Divisão de Operações da GMB.

Os agentes municipais também realizarão o trabalho ostensivo de segurança. “Além dos postos fixos, a GMB deslocará viaturas para o patrulhamento nas adjacências, garantindo a segurança dos candidatos”, complementa Wesley.

Durante o Enem, a Prefeitura de Belém vai empregar 105 guardas municipais dos grupamentos Operacionais, de Ações Táticas (GAT), Táticas com Cães (ATAC), Rondas Ostensiva Municipal (ROMU) e Ronda da Capital (RONDAC). A ação da Guarda Municipal segue o planejamento de ações coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), montado para assegurar a ordem, a segurança e inibir a prática de ilícitos.

Denúncias

Qualquer situação suspeita durante a realização da prova do Enem, em Belém, pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia da Guarda Municipal, no número 153, com ligação gratuita. Após o registro, a central de atendimento adota as medidas e encaminha viatura imediatamente ao local.