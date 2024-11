Pará: número de faltosos no Enem 2024 destaca estado na região Norte

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado no último domingo (3), o Pará apresentou uma taxa de 24,8% de ausentes entre os 247.752 inscritos, uma porcentagem menor que a média nacional, de 26,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esse índice coloca o estado como destaque em relação à média de comparecimento do Brasil, com 75,2% dos inscritos no Pará presentes no primeiro dia, superior à média nacional de 73,4%.

O número de participantes no Pará este ano é significativo, colocando o estado como o sétimo com maior número de inscritos no país. Entre os inscritos do estado, 75.738 são concluintes do ensino médio da rede pública, representando o maior número entre os estados da região Norte.

Em uma análise mais ampla, o Brasil registrou mais de 4,3 milhões de inscritos para o Enem 2024, com uma taxa de presença de 73,4%, o que representa um aumento de 1,5% em relação ao exame de 2023, quando a taxa de participação foi de 71,9%. Dos concluintes do ensino médio na rede pública, 94% se inscreveram nesta edição, o que representa um crescimento significativo de 36% em relação ao ano passado, quando esse percentual era de 58%.

Entre os estados da região Norte, o Pará se destacou com uma menor taxa de faltosos. Enquanto o Acre registrou 31,3% de ausentes e o Amazonas chegou a 39,6%, o Pará apresentou o índice mais baixo entre os estados nortistas. Este aumento na participação pode ser atribuído a fatores como a nova forma de alocação dos participantes, que utiliza georreferenciamento para alocar 72% dos inscritos em locais de prova a até 10 km de suas residências, o que facilita o acesso aos locais de exame.

Além do elevado comparecimento no Pará, outros estados do país registraram variações significativas. O Ceará, por exemplo, teve uma das maiores taxas de presença, com 78,5%, enquanto Minas Gerais e Maranhão registraram taxas de 74,8%, ambas superiores à média nacional.

Eliminados

4.999 eliminações de participantes e os 689 casos de problemas foram registrados na aplicação. Os candidatos que desejem solicitar a reaplicação da prova, deverão fazê-lo entre os dias 11 e 15 de novembro, na Página do Participante do Enem. Essa reaplicação será feita em 10 e 11 de dezembro.

Nesta edição do Enem, os estudantes responderam a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação com o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", um tema que traz reflexões sobre a importância do patrimônio cultural afro-brasileiro. A segunda prova será realizada no próximo domingo.