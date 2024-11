Candidatos do Enem 2024 admitem 'cola' com modelos de redação e podem ser desclassificados

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 geraram polêmica nas redes sociais ao admitirem que utilizaram “cola” durante a avaliação de domingo (4). Alguns estudantes relataram que imprimiram modelos pré-prontos de redação e os levaram escondidos para copiar durante a prova. A prática, que claramente infringe as regras do exame, foi compartilhada em postagens onde os candidatos mostram como conseguiram burlar a fiscalização: “Dica de ouro, meninas!”, escreveu uma das jovens.

Segundo o edital do Enem 2024, qualquer tentativa de fraude, incluindo o uso de "meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do Exame", resulta em eliminação. Em várias escolas, cartazes alertavam que fraudar a prova é considerado crime federal.

Apesar das orientações, algumas publicações mostraram outras táticas usadas para “colar”, como esconder resumos nas pernas ou anotações dentro de embalagens de chocolate.

Segundo informações do G1, a situação ainda está sendo analisada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que já avisou que estudantes que confessaram o uso de fraudes nas redes sociais ainda podem ser desclassificados, mesmo sem terem sido flagrados durante a prova.

O que são modelos de redação?

Os modelos de redação pré-prontos são textos encontrados na internet ou vendidos por até R$ 50. Eles servem como um guia para a construção de um texto dissertativo-argumentativo, como o da redação do Enem.

✍️ Eles contêm introduções, repertórios culturais e argumentos genéricos que podem ser adaptados a diferentes temas, desde questões ambientais até tecnologia, bastando preencher as lacunas com o tema específico da prova.

Em um dos casos que viralizou, uma candidata apagou a postagem com a “confissão” depois da repercussão negativa nas redes, mas, em outro vídeo, foi possível ver que o rascunho final que ela entregou seguia exatamente o modelo “colado”, com as lacunas preenchidas.

Regras de desclassificação

O edital do Enem 2024 determina que serão eliminados os candidatos que praticarem as seguintes ações:

➡️ Declarar informações ou utilizar documentos falsos na inscrição;

➡️ Permanecer no local de prova sem documento de identificação;

➡️ Perturbar a ordem no local de prova;

➡️ Comunicar-se com qualquer pessoa que não seja da equipe de aplicação após às 13h;

➡️ Utilizar livros ou papéis na prova;

➡️ Registrar ou divulgar qualquer informação da prova, ou outro documento relacionado ao exame;

➡️ Ingerir bebidas alcoólicas, ou consumir qualquer tipo de cigarro (inclusive eletrônico);

➡️ Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento de fiscal;

➡️ Ir embora do local de prova antes de duas horas de exame;

➡️ Recusar-se, sem justificativa, a ter materiais de apoio, lanche ou vestimentas religiosas vistoriadas pelo fiscal de sala;

➡️ Iniciar a prova antes de 13h30, ou antes da autorização do fiscal;

➡️ Ter, fora do envelope porta-objetos, qualquer objeto que não autorizado em edital, tais como boné, óculos escuros, declaração de comparecimento, cartão de confirmação de inscrição, lápis, lapiseira, garrafa/copo digital, ou outros materiais estranhos à prova;

➡️ Não manter os aparelhos eletrônicos desligados, ainda que dentro do envelope porta-objetos;

➡️ Não entregar a prova ou cartão-resposta até o fim do tempo de aplicação do exame;

➡️ Realizar anotações fora do cartão-resposta, do caderno de questões, da folha de redação e da folha de rascunho;

➡️ Praticar qualquer crime previsto no Código Penal Brasileiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)