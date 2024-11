Enem 2024: Caetano Veloso é citado em questão e dá palpite sobre resposta correta

O cantor e compositor Caetano Veloso deu seu palpite sobre a alternativa correta em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado ontem (3). A prova apresentava uma crônica de Tati Bernardi, que faz referência à palavra "coisa" em várias das canções do artista baiano.

O texto fazia parte da prova de Linguagens e explorava as composições de Caetano. Entre as alternativas, o exame pediu para que o estudante identificasse o recurso linguístico utilizado: intertextualidade, metalinguagem, reiteração, conexão ou pronominalização.

Caetano e a esposa Paula Lavigne publicaram o palpite em um vídeo no Instagram. Tanto o cantor quanto professores e especialistas, opinaram que a resposta correta seria A (Intertextualidade), que destaca as referências diretas às letras das canções.

Já Tati, autora da crônica, afirmou que seu palpite é diferente do apresentado por Caetano. Ela também compartilhou uma matéria que afirmava que a questão poderia ter mais de uma resposta correta.

"Eu 'caí' no Enem e acho que a resposta é C, mas achei as outras alternativas tão bonitas. Eu consegui causar confusão e problema até no Enem", brincou a escritora.