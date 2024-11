Cerca de 200 estudantes participam de aulão final de matemática para o Enem 2024, em Belém

Em um aulão preparatório nesta sexta-feira, 8, em Belém, reuniu cerca de 200 estudantes que revisaram temas de matemática no curso Leopoldo Moura. A matéria é cobrada na segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, marcada para o próximo domingo, dia 10 de novembro.

A atividade, conduzida pelo professor de matmática, Leopoldo Moura, visa revisar de forma intensiva o conteúdo de Matemática, matéria que compõem a segunda etapa do exame. “Essa segunda etapa do exame é bem mais cansativa, por tanto, o aulão trabalhou de forma intensiva nesses últimos dias para relembrar tudo que já foi ensinado desde o início do ano. Propondo orientações e ajudando nossos alunos como trabalhar com o tempo na realização das questões”. O professor reforça a importância de estar relaxado nessa fase final da prova, “Eu falo para os meus alunos que depois do aulão é o momento deles guardarem os livros, relaxar e curtir com a família” pontua.

No segundo domingo de prova, os candidatos responderão a questões de Matemática e Ciências da Natureza, áreas que exigem tanto domínio teórico quanto agilidade para resolver problemas complexos em um curto espaço de tempo. Essas disciplinas são especialmente desafiadoras para muitos estudantes, já que as provas trazem questões contextualizadas e que exigem interpretação e aplicação prática do conhecimento.

A estudante Giovanna Correa Breda, de 18 anos, conta a sua experiência com o aulão. “O Enem é uma prova que ganha as pessoas no cansaço, então, todas as estratégias e dicas que eu aprendi aqui para fazer as questões de forma mais rápida, vai facilitar o meu controle de tempo de prova e também no domínio emocional. Porque se você perde a concentração por conta do cansaço, isso pode acabar prejudicando o seu desempenho, então o curso me ajudou bastante e estou bem mais tranquila com tudo que aprendi”, conclui.

Para muitos, este aulão não é apenas uma revisão final; é um momento de troca e apoio, fundamental para reforçar a confiança a poucos dias do exame. Como conta a estudante Maria Luísa Salgado, de 18 anos, “Aqui no aulão, eu consegui revisar assuntos cruciais que vão cair na fase final do Enem. Além de aprender estratégias que vão me ajudar na hora da prova”. Ela ainda dá algumas dicas do que fazer nessa fase final “Agora que tudo foi revisado, é o momento da gente descansar, ficar tranquilo e relaxar para o domingo”, relata Maria Luisa.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o primeiro dia de prova, realizado no último domingo, 3 de novembro, foi contabilizado aproximadamente 3,15 milhões de estudantes que compareceram na prova, representando 73,4% dos inscritos. Esse alto índice de presença indica o comprometimento de muitos jovens que enxergam no Enem uma chance crucial para ingressar no ensino superior em universidades públicas e privadas.

Abertura dos portões:

Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. A prova começa pontualmente às 13h30 e vai até as 18h30, dando aos alunos cinco horas para resolver todas as questões. As notas do Enem são utilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas de todo o Brasil, além de outros programas, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).