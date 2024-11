Enem 2024: UFPA tem movimentação tranquila no 2º dia de provas deste domingo (10)

Há uma movimentação tranquila em frente ao portão 3 da UFPA (Universidade Federal do Pará) no 2º dia de provas do Enem 2024 neste domingo (10/11) por volta das 11h30. A segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio envolve as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Estudantes aguardam abertura dos portões da UFPA. (Adriano Nascimento)

Yuri Assis tem 19 anos e espera a abertura dos portões da universidade. Ele confessa que começou a estudar com mais dedicação no meio do ano, mas que tem boas expectativas para a prova. O jovem sonha em cursar Arquitetura e Urbanismo. “Tô bem tranquilo em relação a hoje. (Foi) mais no primeiro dia que fiquei mais tenso, mas eu consegui fluir lá na hora”, conta o estudante.

Yuri Assis. (Adriano Nascimento)

Samily Moraes, de 18 anos, confessou estar bem nervosa, mas disse que vai acreditar em si para fazer uma boa prova. A jovem objetiva ser aprovada nos cursos de Cinema e Audiovisual e também Design. “É uma prova que consiste em raciocínio e ficar o dia inteiro lá dá um nervosismo, porque às vezes dá um branco e aí… eu tô tentando relaxar pra fazer a prova com calma”, disse.

Samily Moraes. (Adriano Nascimento)

Com desejo de cursar Jornalismo, Solange Nascimento, de 44 anos, ao contrário de Samily, afirmou estar tranquila e confiante para o segundo dia de provas. Ela revela que se preparou muito ao longo do ano. “Não estou nervosa, não estou ansiosa. Já sei o que vai cair mais ou menos na prova. Já tô ciente de tudo”, declarou.

Solange Nascimento. (Adriano Nascimento)