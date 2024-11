Enem 2024: Saiba quando será divulgado o resultado individual e veja como usar as notas

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir as notas individuais no dia 13 de janeiro de 2025, data prevista pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos devem acessar a Página do Participante com seus dados para ter acesso aos seus resultados de cada prova.

O resultado individual fica disponível pouco mais de um mês após a divulgação do gabarito oficial, que também é acessado na Página do Participante. Neste segundo caso, a conferência de acertos não reflete a nota final, pois a correção é realizada por meio da Teoria da Resposta ao Item (TRI).

Como usar a nota do Enem?

Com a nota individual, os estudantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior de todo o Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). No Sisu, os participantes podem escolher até duas opções de curso.

Ao se inscrever no site, é preciso indicar a primeira e a segunda opção do curso. Além disso, o site do Sisu também permite que os candidatos possam modificar suas escolhas durante o período de inscrição, de 22 a 25 de janeiro de 2025.