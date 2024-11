Grupo de 15 amigos finge perder Enem para viralizar na internet

Um grupo de 15 amigos fingiu ter perdido o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) após um deles se atrasar para pegar o ônibus fretado que os levariam até o local. Segundo o que informaram à imprensa, em frente à instituição que realizariam a prova, eles viajaram de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), na Zona Norte.

De acordo com a história inventada, o horário marcado para sair no ônibus era às 10h, mas Miguel Rocha, um dos integrantes do grupo, acordou somente às 11h. Em frente ao Cefet, o jovem de 18 anos fingiu estar desapontado e informou que não escutou o despertador tocar.

Em frente às câmeras dos jornais que acompanhavam o segundo dia do exame, o grupo reproduziu a cena dos "atrasados do Enem", que se torna viral em todas as edições do Exame. No local, eles levaram as mãos à cabeça e fingiram choro.

"Eu acordei no susto, desesperado e estava todo mundo só me esperando. Por minha causa todo mundo perdeu a prova. Eu acabei não só me prejudicando, mas prejudicando meus amigos também", disse Miguel, aos jornalistas.