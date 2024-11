Estudante leva para casa cartão-resposta e redação do Enem 2024; participação pode ser anulada

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado no domingo (3), aconteceu sem grandes dificuldades para a maioria dos candidatos. No entanto, um incidente inusitado ganhou destaque nas redes sociais: um estudante, por engano, levou para casa seu cartão-resposta e a redação, descumprindo as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o regulamento do Enem, ao finalizar a prova e sair definitivamente da sala, todos os participantes são obrigados a entregar ao fiscal o gabarito, a folha de redação e a folha de rascunho. No entanto, o candidato compartilhou no X, antigo Twitter, uma foto do cartão de resposta e do caderno de questões, mostrando que ambos foram levados para casa. “E eu que levei embora sem ver o cartão de respostas e a redação 😭”, escreveu.

VEJA MAIS

Em uma sequência de comentários, o participante explicou o que pode ter levado à confusão. Após assinar a ata destinada às últimas três pessoas a deixarem a sala, ele entendeu que todos os itens necessários haviam sido entregues.

“O aplicador me deu aquela ata que as últimas 3 pessoas têm que assinar, aí eu entreguei pra ele e meu cérebro entendeu que já tinha entregado o que precisava entregar”, relatou o estudante. “Eu só levantei, peguei minha prova e fui embora... Quando cheguei na portaria que me toquei que tava com o gabarito também”, completou.

Até o momento, o Inep ainda não se manifestou sobre o caso, mas o estudante pode enfrentar problemas com a validação de sua participação no exame deste ano.

O cartão de resposta, em especial, é um dos documentos essenciais, onde o candidato deve:

Transcrever, com sua caligrafia, a frase impressa na capa da prova;

Marcar apenas uma alternativa por questão;

Assinar o cartão com caneta esferográfica de tinta preta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)