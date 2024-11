PF investiga possível vazamento de imagens da prova do Enem 2024

A Polícia Federal vai investigar a possível circulação de imagens da prova do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano (Enem 2024) antes do horário permitido para sair dos locais de prova com o caderno de questões. Em coletiva de imprensa realizada após o exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, não deu detalhes sobre o ocorrido, mas informou que, por volta das 16h, uma pessoa tentou sair com o caderno de questões.

"A gente teve que ter todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF", declarou.

Situação parecida foi registrada no Enem 2023, quando a prova mostrando a página onde constava o tema da redação do Enem 2023 "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" e os textos de apoio, vazaram antes do horário liberado. Após investigação, uma pessoa foi indicada pela Polícia Federal.

Neste domingo, ocorreu o primeiro dia da edição deste ano do exame, com questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), houve a eliminação de 4.999 participantes e 689 ocorrências logísticas

O Inep informou ainda que pessoas que causaram alguns tipos de "perturbação da ordem pública" ou que entraram em conflito com a equipe de organização estão entre os casos que serão investigados.