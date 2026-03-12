Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Câmara dos Deputados discute redução de idade mínima para tirar CNH

O plano de trabalho do relator Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) foi aprovado nessa quarta-feira (11) e deve ser debatido em abril

Lívia Ximenes
fonte

A idade mínima deve ser reduzida de 18 para 16 anos (Divulgação)

A Câmara dos Deputados deve discutir sobre a redução da idade mínima para emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A comissão especial do órgão aprovou, nessa quarta-feira (11), o plano de trabalho do relator Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O debate deve ocorrer no dia 1º de abril.

VEJA MAIS

image CNH Pai D’Égua já beneficiou mais de 4 mil mães atípicas no Pará com habilitação gratuita
Programa do Governo do Pará oferece habilitação gratuita para mulheres com filhos neuroatípicos e busca facilitar deslocamentos para terapias, escola e ampliar oportunidades de renda

image Pará registra mais de 22 mil renovações automáticas de CNH
Região norte soma mais de 52 mil motoristas beneficiados

image Detran começa cobrança do licenciamento anual; veja datas de março
Proprietários devem consultar o final da placa para verificar a data correta de pagamento e evitar penalidades como multa e pontos na CNH

A discussão do colegiado inclui outros temas relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, como a facilitação do processo de retirada da habilitação, as novas regras para o exame médico e as aulas sobre trânsito em escolas. Sobre a redução da idade mínima para dirigir, Aureo afirmou que “como o jovem de 16 anos pode votar, também pode dirigir”. “Se tem responsabilidade para escolher quem vai governar o país, também pode dirigir no nosso país”, disse.

Entre o final de março e meio de abril, a Câmara deve debater em audiências públicas com a presença de deputados e participação de especialistas, órgãos de trânsito e sociedade civil. Veja o cronograma abaixo.

  • 25 de março: Processo de formação de condutores
  • 1º de abril: Redução da idade mínima para obtenção da primeira habilitação
  • 8 de abril: Regras para realização de exames médicos e psicológicos e a exigência do exame toxicológico para candidatos à habilitação nas categorias A e B
  • 15 de abril: Fiscalização dos limites de velocidade por radares móveis e os sistemas de cobrança de pedágio de livre passagem

