Detran começa cobrança do licenciamento anual; veja datas de março

Proprietários devem consultar o final da placa para verificar a data correta de pagamento e evitar penalidades como multa e pontos na CNH

Thaline Silva*
O licenciamento anual é obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil (Divulgação/Freepik)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) inicia, na próxima sexta-feira (6), o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos referente a 2026. Os primeiros vencimentos ocorrerão nos dias 6, 13, 20 e 27 de março, conforme o número final da placa dos veículos registrados no Estado.

De acordo com o órgão, os proprietários devem consultar o final da placa para verificar a data correta de pagamento e evitar penalidades, como multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo durante fiscalizações.

Como fazer a emissão

Para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), o proprietário deve acessar o site oficial do Detran, na opção “Veículos – Licenciamento Anual”, e informar placa, Renavam e CPF. O pagamento pode ser realizado até a data de vencimento nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander Brasil.

O DAE também pode ser emitido presencialmente na sede do Detran, nos postos avançados e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Nesses locais, proprietários com débitos de anos anteriores podem regularizar a situação, inclusive com possibilidade de parcelamento via cartão de crédito. O licenciamento somente é efetivado após a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, incluindo multas aplicadas por outros órgãos, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Obrigatoriedade 

O licenciamento anual é obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil e comprova que o automóvel está regularizado para circulação. Segundo o Detran, os recursos arrecadados são destinados a ações e investimentos em segurança viária.

Após a confirmação do pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) ficará disponível para download e impressão no site do órgão, na aba “Emissão de CRLV-e”, além de poder ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

O Detran ressalta que o licenciamento é diferente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa). Conduzir veículo com o licenciamento em atraso configura infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e retenção do veículo.

O calendário de pagamento do licenciamento anual de 2026 segue até novembro, com datas definidas conforme o final da placa.

Confira os vencimentos de março:

• Dia 6 – placas com final 1, 11, 21 e 31

• Dia 13 – placas com final 41, 51 e 61

• Dia 20 – placas com final 71, 81 e 91

• Dia 27 – placas com final 02, 12, 22 e 32

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Detran

licenciamento anual
Economia
