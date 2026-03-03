Capa Jornal Amazônia
Vídeo: flagra no trânsito mostra condutor levando fogão de 6 bocas em uma moto em Ananindeua

Em um vídeo, é possível ver um homem carregando o objeto com apenas uma mão na garupa da moto

Victoria Rodrigues
fonte

No momento do registro, os dois homens estavam usando capacete. (Foto: Thiago Favacho/ O Liberal)

No último final de semana, um homem foi flagrado levando um fogão de 6 bocas na garupa de uma moto ao longo da avenida Independência, que fica localizada no bairro Jiboia Branca, em Ananindeua. Em um vídeo produzido pela equipe de O Liberal, é possível ver o motorista do veículo e um jovem utilizando capacete, mas infrigindo uma norma de trânsito ao carregar, com apenas uma mão, um eletrodoméstico.

De acordo com a legislação brasileira, é completamente proibido transportar cargas em que comprometam a visibilidade dos espelhos retrovisores da moto e que dificultem o equilíbrio das pessoas devido ao peso do objeto. O descumprimento dessas normas pode resultar em sérias consequências, como menos 5 pontos na carteira por infração grave e multa de R$ 195,23 por levar carga incompatível ou excedente em moto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
