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Vídeo: ciclistas protestam e cobram justiça após morte de adolescente atropelada em Belém

Manifestantes se concentram no Theatro da Paz e seguem até a Avenida Senador Lemos, onde a adolescente foi atropelada

O Liberal

Ciclistas realizaram, na noite desta segunda-feira (27), uma “bicicletada” em homenagem à estudante Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morta após ser atropelada na última sexta-feira (24), na avenida Senador Lemos, no bairro do Sacramenta, em Belém. O ato teve como principal objetivo cobrar justiça e chamar atenção para a violência no trânsito na capital paraense.

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Josilene Souza conta que ainda conseguiu ver a filha com vida após o atropelamento; adolescente de 14 anos morreu na sexta-feira (24) e foi velada na manhã deste sábado (25), em Belém.

image Bicicletada cobra justiça por adolescente morta ao ser atropelada no bairro da Sacramenta, em Belém
Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu na última sexta (24/4), vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa

image Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada na avenida Senador Lemos, em Belém
A jovem havia acabado de sair de uma instituição de ensino quando foi atingida por um veículo

A concentração ocorreu em frente ao Theatro da Paz, no bairro da Campina. De lá, os participantes seguiram até o local exato do acidente. A mobilização contou com apoio de agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da Polícia Militar do Pará, que acompanharam o trajeto.

Segundo informações de testemunhas, Clara Yasmin havia saído da escola quando foi atingida por um carro de passeio enquanto trafegava pela ciclovia. Câmeras de segurança registraram o momento exato do atropelamento. A motorista se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberada.

O ato reuniu familiares, amigos e ciclistas que reforçaram a necessidade de mais segurança para quem utiliza bicicleta em Belém. Durante a manifestação, os participantes destacaram o desrespeito recorrente no trânsito e a vulnerabilidade dos ciclistas, mesmo em áreas destinadas exclusivamente a eles.

“Foi uma mobilização para a gente fazer uma homenagem para a Clarinha. Era uma menina cheia de sonhos, obediente, estudava muito. E terminar dessa forma, com um fim trágico desse acidente que poderia ter sido evitado, é muito triste”, afirmou Roney Cardoso, padrinho da vítima. Ele também relatou situações frequentes de desrespeito no trânsito envolvendo ciclistas.

No local do atropelamento, os participantes realizaram um gesto simbólico: fixaram em um poste uma roda de bicicleta com asas de anjo, além de uma faixa preta em sinal de luto.

Emocionados, os pais da adolescente fizeram um apelo por justiça. “Eu sei que a gente não vai conseguir trazer a minha filha de volta. Mas eu vou atrás de justiça e vou até o fim. Eu só quero justiça”, declarou a mãe, Josilene Sousa. Ela também contestou a versão de que a motorista teria prestado socorro à vítima.

Josilene lembrou ainda dos sonhos da filha. “Era uma menina muito doce, educada, estudiosa. Fazia inglês e dizia que queria ser atriz e médica veterinária. O sonho dela era se formar”, disse.

A mobilização encerrou com pedidos por mudanças no trânsito e mais proteção para ciclistas, em meio à comoção causada pela morte da jovem.

O caso

A estudante Clara Yasmin Sousa morreu após ser atropelada na última sexta-feira (24), na avenida Senador Lemos, no cruzamento com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, em Belém. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

De acordo com as imagens, a adolescente trafegava de bicicleta pela ciclovia quando foi atingida por um carro de passeio, modelo Fiat Toro, de cor branca. O atropelamento ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a vítima retornava da escola.

Após o impacto, a motorista teria acelerado o veículo, arrastando a adolescente. As gravações também mostram que, em seguida, a condutora desceu do carro e observou a vítima caída no chão. No entanto, as imagens se encerram nesse momento, sem revelar o que ocorreu depois.

Testemunhas relataram que a mulher seguiu até a Seccional da Sacramenta, localizada a poucos metros do local do acidente, onde prestou depoimento e foi liberada.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que as circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Seccional da Sacramenta. Segundo o órgão, a motorista permaneceu no local, acionou o socorro e, em seguida, apresentou-se espontaneamente à unidade policial para prestar esclarecimentos, sendo liberada conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda de acordo com a polícia, foi registrado um boletim de ocorrência por homicídio culposo, e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

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Violência

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Belém
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