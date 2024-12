Viaduto da Alça Viária com a BR-316: última vistoria é realizada nesta segunda-feira (23)

Nesta segunda-feira (23), foi realizada a última vistoria no viaduto que conecta a BR-316 à Alça Viária, em Marituba. O secretário de Infraestrutura e Transportes do Pará, Adler Silveira, titular do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), acompanhou, com a equipe do órgão, os ajustes finais para a entrega da estrutura, que ocorrerá nesta terça-feira (24), com a presença do governador Helder Barbalho.

O viaduto visa melhorar a fluidez e a segurança do trânsito na Grande Belém, facilitando o acesso de motoristas que vêm da Alça Viária para Belém sem necessidade de retorno, além de beneficiar aqueles que saem de Marituba em direção à Alça.

“Um equipamento com 720 e metros que garante a integração da região metropolitana e melhora a mobilidade para as pessoas que transitam nessa região", afirma o secretário Adler Silveira.

Ele também destaca os esforços do governo na construção de outros viadutos importantes para a mobilidade urbana na região.

"Estamos também construindo mais um viaduto na BR-316 com a avenida Independência, um na Mário Covas com a Três Corações e um na Mário Covas com a Independência. O governo vem trabalhando para melhorar a mobilidade urbana, trazendo mais qualidade de vida para a população”, completa.

“Hoje fizemos os ajustes finais, como limpeza geral e sinalização, deixando tudo ainda mais lindo para o grande dia. Trabalhamos de forma incansável para entregar um viaduto do jeito que a população merece”, informa a engenheira do NGTM, Emanuele Gaia.

De acordo com o governo estadual, os quatro novos viadutos serão importantes para a operação do BRT Metropolitano e vão dar maior segurança nos cruzamentos.

COP 30

Os viadutos fazem parte do conjunto de obras para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). No âmbito do governo do Estado, estão em execução cerca de 30 obras estruturantes nos eixos de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano.

A COP de Belém será a primeira Conferência do Clima realizada no Brasil e na região amazônica e também a primeira na floresta. Representantes de 190 países vão viver uma experiência imersiva na Amazônia enquanto discutem acordos e buscam soluções para preservar este e outros biomas e povos ameaçados pelas mudanças climáticas.

Estão em andamento obras de mobilidade, com destaque para a finalização do BRT Metropolitano, que terá veículos a diesel modelo Euro 6, que emite 15 vezes menos carbono que os modelos atuais, e ainda modelos elétricos, que além de não emitirem gases de efeito estufa, produzem baixo nível de ruído sonoro.

Viaduto da Alça Viária agiliza o trajeto para todos

Novos viadutos da BR-316 (Foto: Bruno Cruz | O Liberal)

A obra teve início com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Helder Barbalho, em 14 de novembro de 2023. Um ano depois, o Estado vai entregar a obra antes mesmo do prazo previsto. No total, cerca de 200 profissionais atuaram de forma direta e indireta neste trabalho.

A estrutura mede 720 metros de extensão, 14 metros de largura e tem 5,5 metros de altura da pista até as vigas. Sua estrutura possui nove pilares com suas respectivas fundações e 12 vigas que garantem a sustentação da estrutura, por onde passarão veículos leves e pesados.

O viaduto possibilitará ao condutor que vier da Alça Viária seguir direto para Belém, sem necessitar fazer retorno; e também que os condutores vindos de Marituba acessem o viaduto para seguir para a Alça Viária, sem fazer retorno, tornando o trajeto para todos mais ágil.

Mural de arte valoriza fauna e flora da Amazônia

Além de levarem os condutores para a Alça Viária e a BR-316, as rampas dos viadutos viraram um mural de arte. Com a temática floresta na COP 30, o artista paraense Moisés Oliveira, escritor de "Graffiti" e morador de Marituba, cidade onde o viaduto foi erguido, criou o projeto e pintou a fauna e a flora amazônica nas paredes do muro.