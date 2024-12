Governo do Pará entrega viaduto da Alça Viária com a BR-316, em Marituba

No próximo dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a população ganhará um novo viaduto na rodovia BR-316, no cruzamento com a Alça Viária, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Construído pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o objetivo é levar mais mobilidade à população, se integrando ao BRT Metropolitano para garantir melhor fluidez do tráfego e melhor qualidade de vida a moradores e todos que precisam chegar ou sair da capital.

“A BR-316 é a principal via de acesso à Região Metropolitana de Belém e um dos trechos de BR mais movimentados do Brasil, com circulação média de 80 mil veículos por dia. A construção do viaduto vem melhorar a condição do acesso à rodovia. Além disso, os novos viadutos serão importantes para a operação do BRT Metropolitano e levarão mais segurança nos cruzamentos”, afirma Adler Silveira, secretário de Infraestrutura e Logística e titular do NGTM.

Viaduto da Alça Viária - A obra teve início com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Helder Barbalho no dia 14 de novembro de 2023. Um ano depois, o Estado concluiu e entregou a obra antes mesmo do prazo previsto. No total, cerca de 200 profissionais atuaram de forma direta e indireta na obra.

“A estrutura mede 720 metros de extensão, 14 metros de largura e tem 5,5 metros de altura da pista até as vigas. Sua estrutura possui nove pilares com suas respectivas fundações e 12 vigas que garantem a sustentação da estrutura, por onde passarão veículos leves e pesados”, afirma a engenheira Emanuele Gaia, fiscal do NGTM.

O viaduto possibilitará ao condutor que vier da Alça Viária seguir direto para Belém, sem necessitar fazer retorno; e possibilitará também que os condutores que estiverem vindo de Marituba possam acessá-lo para seguir para a Alça Viária sem fazer retorno, tornando o trajeto mais ágil.

O investimento do Estado foi aprovado pelos moradores. “Eu acho que vai melhorar 100%. Fazendo a Liberdade com esses dois que estão saindo na BR, o acesso vai melhorar. Moro na Alça Viária há 17 anos, pegar o retorno é muito ruim, ter que atravessar a BR-316. Agora vai melhorar”, afirmou Waldirene dos Passos. “Vai ajudar a desafogar o trânsito. Vai ficar melhor pelo simples fato de ter o desvio para quem tá saindo de Marituba, seguindo pela Alça Viária, não vai ser preciso dar um retorno tão grande”, comemora o agente de viagens Alisson Rocha.

Mural de arte

Além de levarem os condutores para a Alça Viária e a BR-316, as rampas dos viadutos viraram um mural de arte. Com a temática "floresta na COP 30", o artista paraense Moisés Oliveira, escritor de Graffiti e morador de Marituba, cidade onde o viaduto foi erguido, criou o projeto e pintou a fauna e a flora amazônica nas paredes do muro.

“Como artista e morador de Marituba, vejo a importância de uma obra desse porte para abrir portas não só para mim, mas para os jovens para quem ministro oficinas nos bairros. A gente executou esse trabalho de forma livre e intuitiva, com amor e cidadania. Minha filha está presente comigo nessa obra, ela cresceu nesse universo e dá um olhar diferenciado ao projeto e temos um integrante da equipe que tem necessidade especiais. Graffiti é inclusão e diversidade. Sou muito grato pelo desenvolvimento do Graffiti no município de Marituba”, afirma o artista.

Mobilidade

Além do viaduto da Alça Viária, o Governo do Estado está construindo outro viaduto na BR-316 com a avenida Independência, que está 62% concluído. Eles se juntam ao viaduto Ananin, entregue em 2023 no km 7 da rodovia, para melhorar a mobilidade em toda área. Também estão sendo construídos viadutos na avenida Mário Covas com a Três Corações (50% executado); e avenida Mário Covas com a av. Independência (45% concluído).

