O Liberal chevron right Belém chevron right

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

Gabrielle Borges
fonte

Corpo de menino foi encontrado dentro de mala em cemitério da Marambaia ((Bruno Roberto | Especial para O Liberal))

O caso brutal do menino de seis anos encontrado morto dentro de uma mala, no bairro da Marambaia, na tarde da segunda-feira (27/10), chocou os moradores de Belém e região.  A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho e o Secretário Estadual de Educação chegaram a lamentar o caso.  A criança, identificada com Paulo Guiherme da Silva Gerra, havia sido dada como desaparecida desde a noite de domingo (26/10) até ser localizada sem vida. Veja o que se sabe, até agora, sobre a morte do garoto:

Como o menino foi encontrado?

O corpo do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de apenas 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) dentro de uma mala preta, em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. Um pedestre que passava pelo local abriu a mala, verificou o corpo da vítima e acionou a polícia.

O menino havia sido dado como desaparecido na noite de domingo (26/10) e imagens de busca chegaram a circular em alguns grupos de redes sociais.

Como foi o assassinato do menino?

Segundo a perícia da Polícia Científica do Pará, o corpo estava dentro da mala há mais de seis horas, o que indica que a criança teria sido deixada no local por volta das 5h da manhã. O menino estava com as mãos amarradas. Dentro da mala havia também uma luva de boxe.

Ainda não há confirmação oficial de causa da morte, mas sinais apontam para asfixia mecânica, possivelmente estrangulamento ou sufocamento, já que o corpo não apresentava lesões traumáticas externas, de acordo com informações da perícia.

Onde e quando houve a morte do menino?

A morte teria ocorrido em Belém (bairro da Marambaia), próximo à passagem Curuzú com o canal da Água Cristal, onde o menino morava com a mãe. O desaparecimento foi registrado na noite de domingo (26/10) e o corpo foi localizado por volta das 16h30 de segunda-feira (27/10). 

Quem era o suspeito de matar o menino?

O principal suspeito identificado é George Hamilton dos Santos Gonçalves, que trabalhava como catador de lixo e residia nas proximidades da vítima, na Alameda Jacaré, área conhecida como “Invasão da Cosanpa”. O homem já possuía duas passagens policiais por estupro de vulnerável, uma em 2004 e outra em 2016. 

Segundo moradores, fotos de crianças e da mala suspeita foram encontradas no celular de George. Na noite de segunda-feira, após a localização do corpo, o suspeito foi linchado e morto por vizinhos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

