Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

O Liberal
fonte

Mãe relatou que a criança havia desaparecido horas antes e que familiares iniciaram buscas desesperadas pelo bairro. (Wesley Costa / Ana Laura Carvalho / Especial O Liberal)

A mãe de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, se emocionou ao falar sobre o desespero com a morte do filho, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia, em Belém, nesta segunda-feira (27/10).

“Por que ele fez isso com meu filho? Só era uma criança, bebezinho. Só quem podia tirar a vida dele era Deus”, disse a mãe. Ela contou ainda que o menino havia desaparecido horas antes e que a família iniciou buscas na vizinhança.

VEJA MAIS

image Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém
Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

image Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém
Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

“Ele estava com um shortinho verde e uma blusa do Homem-Aranha. Ele não queria essa camisa, queria a vermelha, mas esse desgraçado tirou a roupa dele e colocou outra”, relatou a mãe, visivelmente abalada.

Ela também falou sobre os sonhos e a rotina do filho: “Ele gostava de brincar com os amiguinhos, era cheio de vida. Agora só quero justiça. Quero que quem fez isso pague pelo que fez com meu filho.”

Segundo a Polícia Científica do Pará (PCEPA), o corpo estava com as mãos amarradas, e dentro da mala havia uma luva de boxe. Testemunhas afirmaram ter visto um homem empurrando a mala próximo ao local durante a madrugada.

image Suspeito foi espancado por populares (Reprodução)

O suspeito, George Hamilton dos Santos Gonçalves, foi linchado e morto após ser acusado de envolvimento no crime. Imagens do menino dentro da mala foram encontradas no celular do homem, e as circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dentro de mala
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

28.10.25 16h41

POLÍCIA

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município

27.10.25 23h55

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

27.10.25 21h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

POLÍCIA

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

28.10.25 16h41

POLÍCIA

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município

27.10.25 23h55

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda