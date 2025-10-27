Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

A mãe de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, se emocionou ao falar sobre o desespero com a morte do filho, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia, em Belém, nesta segunda-feira (27/10).

“Por que ele fez isso com meu filho? Só era uma criança, bebezinho. Só quem podia tirar a vida dele era Deus”, disse a mãe. Ela contou ainda que o menino havia desaparecido horas antes e que a família iniciou buscas na vizinhança.

“Ele estava com um shortinho verde e uma blusa do Homem-Aranha. Ele não queria essa camisa, queria a vermelha, mas esse desgraçado tirou a roupa dele e colocou outra”, relatou a mãe, visivelmente abalada.

Ela também falou sobre os sonhos e a rotina do filho: “Ele gostava de brincar com os amiguinhos, era cheio de vida. Agora só quero justiça. Quero que quem fez isso pague pelo que fez com meu filho.”

Segundo a Polícia Científica do Pará (PCEPA), o corpo estava com as mãos amarradas, e dentro da mala havia uma luva de boxe. Testemunhas afirmaram ter visto um homem empurrando a mala próximo ao local durante a madrugada.

Suspeito foi espancado por populares (Reprodução)

O suspeito, George Hamilton dos Santos Gonçalves, foi linchado e morto após ser acusado de envolvimento no crime. Imagens do menino dentro da mala foram encontradas no celular do homem, e as circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.