Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (27), em Belém. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades. Segundo informações preliminares, no celular do homem foram encontradas imagens da mala e da criança, o que levantou suspeitas de que ele teria participação direta no crime. As circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Mais cedo, o corpo de Paulo Guilherme foi encontrado dentro de uma mala, em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também em Belém. A vítima estava com as mãos amarradas e havia uma luva de boxe dentro da mala. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h da manhã e encontrado às 16h30 por uma pessoa que passava pela área e abriu a mala.

De acordo com familiares, o menino desapareceu na noite de domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú com o canal da Água Cristal, na capital paraense. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência e mobilizou parentes e vizinhos, que chegaram a divulgar fotos e pedidos de ajuda nas redes sociais.