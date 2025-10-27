Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

O Liberal
fonte

Ele foi espancado por populares (Reprodução)

Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (27), em Belém. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades. Segundo informações preliminares, no celular do homem foram encontradas imagens da mala e da criança, o que levantou suspeitas de que ele teria participação direta no crime. As circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Mais cedo, o corpo de Paulo Guilherme foi encontrado dentro de uma mala, em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, também em Belém. A vítima estava com as mãos amarradas e havia uma luva de boxe dentro da mala. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h da manhã e encontrado às 16h30 por uma pessoa que passava pela área e abriu a mala.

De acordo com familiares, o menino desapareceu na noite de domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú com o canal da Água Cristal, na capital paraense. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência e mobilizou parentes e vizinhos, que chegaram a divulgar fotos e pedidos de ajuda nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

criança encontrada em mala

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

POLÍCIA

Criança é encontrada morta dentro de mala em frente de cemitério de Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

27.10.25 16h41

POLÍCIA

Viatura da PM é alvejada durante emboscada em Benevides

Por sorte, nenhum agente se feriu. A Polícia Militar procura pelos suspeitos

27.10.25 15h13

POLÍCIA

Mototaxista desaparecido é encontrado morto em Moju; polícia suspeita de latrocínio

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso por envolvimento na morte da vítima

27.10.25 13h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Criança é encontrada morta dentro de mala em frente de cemitério de Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

27.10.25 16h41

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher em decomposição e sem roupas é encontrado em terreno baldio, em Belém

Moradores do bairro da Cremação acionaram as autoridades policiais para relatar sobre o cadáver

27.10.25 13h24

ATENTADO

Policial militar da reserva é baleado dentro de estabelecimento em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (27), quando o PM foi atacado por dois homens armados

27.10.25 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda