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Polícia

Homem é morto a facadas após briga por dívida em Parauapebas

Vítima foi atingida no bairro Betânia na tarde deste sábado e o suspeito do crime fugiu do local após o ataque

O Liberal
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Rua por onde a vítima caminhou alguns metros após ser esfaqueado, antes de morrer (Reprodução / via Correio de Carajás)

Um homem identificado apenas como Rafael foi assassinado a facadas na tarde deste sábado (14), por volta das 15h30, no bairro Betânia, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu no cruzamento da rua Macedônia com a rua Apóstolo Paulo, após um desentendimento motivado por uma cobrança de dívida. Segundo informações da Polícia Militar, apuradas pelo portal Correio de Carajás, a vítima e o suspeito consumiam bebidas alcoólicas juntos desde o início do dia.

A motivação do homicídio em Parauapebas teria sido um desacerto financeiro entre a vítima e o agressor, identificado como Lailson, conhecido como "Louro". Durante a briga, Lailson desferiu golpes de faca contra Rafael. Mesmo ferido, o homem conseguiu caminhar por cerca de 400 metros antes de cair sem vida em via pública. No momento do ocorrido, ele vestia apenas uma bermuda azul e estava descalço.

Após o ataque, Lailson fugiu e ainda não foi localizado pelas autoridades. De acordo com o relato da PM ao Correio de Carajás, o suspeito possui antecedentes criminais e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Agentes realizaram buscas na residência da mãe do suposto autor, localizada nas proximidades de onde ocorreu o crime, mas ela afirmou desconhecer o paradeiro do filho.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.

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