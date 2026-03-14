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Polícia

Ocorrência com refém é registrada no bairro da Jaderlândia, em Ananindeua, neste sábado

Segundo o Ciop, um dos suspeitos morreu baleado

O Liberal
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Ocorrência com refém é registrada em um lava jato no bairro da Jaderlândia, em Ananindeua (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma ocorrência com refém é registrada, neste sábado (14), no bairro da Jaderlândia, em Ananindeua. A ação ocorre em um lava jato. A Polícia Militar está no local. As primeiras informações indicam que um dos suspeitos acabou morto. Essas informações foram confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Inicialmente, há a versão de que a ação foi cometida por três homens e que a vítima é uma mulher. A Redação Integrada de O Liberal segue acompanhando o caso.

 

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