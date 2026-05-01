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Polícia

Secretaria de Saúde de Santarém é alvo de busca e apreensão por suspeitas na compra de ambulâncias

Apuração da Polícia Federal verifica emendas parlamentares de autoria do deputado federal Henderson Pinto, durante a gestão do ex-prefeito Nélio Aguiar

O Liberal
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A imagem em destaque mostra duas ambulâncias adquiridas com as mesmas emendas parlamentares e que foram entregues à Santarém em abril deste ano. (Foto: Divulgação | Prefeitura de Santarém)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, oeste do Pará, foi alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (30/4), durante a operação "Emenda Fantasma", que apura irregularidades na aplicação de recursos públicos federais destinados à saúde no município. A investigação da PF indicou pagamento antecipado e integral, com recursos do Fundo Nacional de Saúde, para aquisição de ambulâncias que não foram entregues à prefeitura. Não houve prisões.

A compra dos veículos foi feita em 2024, por meio da emenda parlamentar nº 50410001, de autoria do deputado federal Henderson Pinto, durante a gestão do ex-prefeito Nélio Aguiar. Conforme a Polícia Federal, existem indícios de desvio de finalidade e possível apropriação indevida de verbas públicas.

De acordo com a PF, também é apurada a possibilidade de atuação coordenada entre agentes públicos e representantes da empresa contratada, com o objetivo de conferir aparência de regularidade à despesa, mediante possível inserção de informações inverídicas em documentos oficiais.

No dia 24 de abril deste ano, duas ambulâncias, do modelo Toyota Hilux cabine simples adaptada, adquiridas com as mesmas emendas repassadas pelo deputado Henderson e que integram o investimento de R$ 855 mil, foram entregues à Prefeitura de Santarém, destinadas ao atendimento em áreas de difícil acesso. De acordo com a gestão municipal, elas são destinadas à Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade Boa Esperança (PA-370) e à UBS da Vila Socorro, na região do Baixo Lago Grande.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para assessoria de comunicação de Nélio Aguiar e Henderson Pinto. A reportagem aguarda retorno.

Se confirmada a participação deles no crime, a polícia informou que os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de peculato e de falsidade ideológica, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.

Posicionamento da prefeitura

Em nota, a Semsa informou que, no âmbito de licitação realizada no ano de 2024, a equipe técnica prestou integral colaboração, disponibilizando a documentação solicitada, bem como os esclarecimentos necessários ao regular andamento dos trabalhos.

“A atuação transcorreu de forma ordeira, respeitosa e dentro da normalidade, sem qualquer intercorrência, reafirmando o compromisso desta Pasta com a legalidade, a transparência, a boa gestão pública e o permanente dever de cooperação com os órgãos de controle e fiscalização”, comunicou.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que permanece à disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias.

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