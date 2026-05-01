Juruti: homem matou a mãe por recusa em ajudar a pagar dívida com agiotas, diz delegado

Cledson Renner Sousa Guimarães, conhecido pelo apelido de “Keké”, matou a mãe, Lana Guimarães, com 12 golpes de faca por conta de ela ter se recusado a ajudá-lo a pagar dividas que tinha com agiotas em Juruti, no oeste do Pará. É o que afirma o delegado Weslley Vicente, responsável pela investigação do caso. “Keké” foi preso na última quarta-feira (29/4) e confessou o crime aos policiais.

Segundo Vicente, os agentes cumpriram a ordem judicial contra Cledson de prisão temporária expedida pela Comarca de Juruti, por suspeita de ser o autor do homicídio da própria mãe. “Depois do avanço da investigação e da própria comunicação da prisão ao investigado, ele mesmo resolveu colaborar com a equipe de investigação e confessar crime. Segundo o próprio investigado, ele possuía muitas dívidas com agiotas no município e vinha sendo cobrado e resolveu fazer um pedido para que a mãe o ajudasse a saldar essas dívidas”, informou.

Weslley afirmou que, como Lana não quis ajudar, o filho, influenciado pelo ódio e pela raiva, assassinou a própria mãe. “Há informações também de que ‘Keké’ possuía vício em consumo de entorpecentes e vinha ficando muito atribulado por conta dessa situação e seria um dos agravantes para ele resolver praticar o crime”, acrescentou.

A partir dos elementos levantados pela Polícia Civil, juntamente com a confissão do suspeito, o delegado contou que o caso foi solucionado. “‘Keké’ já passou por audiência de custódia e foi transferido para um estabelecimento penal de Santarém e está à disposição da Justiça”, concluiu.

O caso

O corpo de Lana foi encontrado dentro da casa dela na noite de 27 de abril deste ano, em Juruti. De acordo com as primeiras informações, a vítima, que é bastante conhecida na região, foi localizada já sem vida em uma rede. A idosa estava com uma faca cravada na região do tórax.

Segundo os relatos iniciais, familiares haviam saído de casa para a faculdade. Quando retornaram ao imóvel, se depararam com a professora morta. As testemunhas ainda informaram ter estranhado quando notaram que a porta da residência estava apenas encostada e o imóvel completamente às escuras. Ao entrarem no local, viram a cena do crime.