Daniela Barbalho lamenta morte de menino de 6 anos encontrado dentro de mala, em Belém

A primeira-dama se pronunciou sobre o caso nas redes sociais na noite desta segunda-feira (27)

O Liberal
fonte

'Minha solidariedade e orações aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor', publicou a primeira-dama Daniela Barbalho (Instagram / Daniela Barbalho)

A primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, manifestou profundo pesar pelo homicídio do menino de 6 anos, cujo corpo foi encontrado próximo ao cemitério de São Jorge, no bairro da Marambaia, na tarde desta segunda-feira (27), em Belém. Ela lamentou e se solidarizou com amigos e a família da criança.

image Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém
Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

image Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém
O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

"Recebi com muita tristeza a notícia do caso brutal do menino de apenas 6 anos, encontrado dentro de uma mala nas proximidades do cemitério de São Jorge, no bairro da Marambaia. Como mãe, fico profundamente abalada e preocupada diante de tamanha violência contra uma criança. Minha solidariedade e orações aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor", escreveu Daniela Barbalho na página dela no Instagram.

De imediato, o post da primeira-dama atraiu diversas mensagens de internautas também lamentando o assassinato da criança. Uma internauta escreveu: "Muita crueldade, Deus conforte o coração dessa mãe". "Que crueldade marcando nossa sociedade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração dessa mãe", escreveu outra internauta.

.
