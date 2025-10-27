Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acusado de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

O Liberal
fonte

A polícia identificou histórico de estupro em suspeito de matar menino encontrado dentro de mala em Belém (Divulgação)

O homem identificado como George Hamilton dos Santos Gonçalves, suspeito de envolvimento na morte do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, tinha duas passagens por estupro, registradas nos anos de 2004 e 2016, segundo a Polícia Civil. Ele foi morto na noite desta segunda-feira (27), em Belém. Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local para realizar a perícia na área e recolher evidências, incluindo o beco que dá acesso à casa do homem.

VEJA MAIS

image Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém
O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

image Acusando de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém
Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

image Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém
Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a mala, durante a madrugada, próximo de onde o corpo foi localizado.

Segundo informações preliminares, imagens da mala e da criança foram encontradas no celular de George Hamilton, o que levantou a suspeita de participação no crime. As circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo investigadas. 

Mais cedo, o corpo da criança foi encontrado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia. A vítima estava com as mãos amarradas, e dentro da mala havia uma luva de boxe. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h da manhã e encontrado às 16h30, por uma pessoa que passava pela área e abriu a mala.

De acordo com familiares, Paulo Guilherme desapareceu na noite do último domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú, com o canal da Água Cristal, em Belém. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, e parentes, amigos e vizinhos mobilizaram buscas e divulgaram fotos nas redes sociais em apelo por informações sobre o menino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo de menino é encontrado

dentro de mala

menino de 6 anos encontro em mala em belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de violência em Castanhal

O caso foi registrado na noite desta terça-feira (28), em uma residência no bairro Propira

28.10.25 22h32

PRESO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Muaná, no Marajó

O investigado teria desferido várias facadas em um homem no mês de março

28.10.25 21h47

ACIDENTE

Adolescente morre em colisão entre carro e moto na zona rural de Marabá

O acidente com morte ocorreu na tarde de segunda-feira (27), na Vila Bandeirantes

28.10.25 21h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros e outro baleado por motociclista em Paragominas

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (28), no bairro Aragão

28.10.25 23h53

LINCHAMENTO

Polícia apura se homem linchado teve envolvimento na morte de menino encontrado em mala em Belém

Somente as investigações em andamento e os resultados das perícias poderão confirmar se o homem realmente teve envolvimento com o assassinato

28.10.25 14h21

POLÍCIA

Jovem é perseguido e executado a tiros após confusão em bar no Pará

Wellington Lima, de 18 anos, foi alvo de disparos na nuca e no pescoço. A Polícia Civil investiga o caso.

20.05.21 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda