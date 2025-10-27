Acusado de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

O homem identificado como George Hamilton dos Santos Gonçalves, suspeito de envolvimento na morte do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, tinha duas passagens por estupro, registradas nos anos de 2004 e 2016, segundo a Polícia Civil. Ele foi morto na noite desta segunda-feira (27), em Belém. Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local para realizar a perícia na área e recolher evidências, incluindo o beco que dá acesso à casa do homem.

VEJA MAIS

Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a mala, durante a madrugada, próximo de onde o corpo foi localizado.

Segundo informações preliminares, imagens da mala e da criança foram encontradas no celular de George Hamilton, o que levantou a suspeita de participação no crime. As circunstâncias da morte do suspeito ainda estão sendo investigadas.

Mais cedo, o corpo da criança foi encontrado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia. A vítima estava com as mãos amarradas, e dentro da mala havia uma luva de boxe. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h da manhã e encontrado às 16h30, por uma pessoa que passava pela área e abriu a mala.

De acordo com familiares, Paulo Guilherme desapareceu na noite do último domingo (26), nas proximidades da passagem Curuzú, com o canal da Água Cristal, em Belém. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, e parentes, amigos e vizinhos mobilizaram buscas e divulgaram fotos nas redes sociais em apelo por informações sobre o menino.