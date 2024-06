Vacinação contra dengue deve começar na próxima quarta-feira (19/06) em Belém, estima Sesma

A vacinação contra a dengue em Belém está prevista para começar na próxima quarta-feira (19). A informação é da coordenação do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que atualizou a última data divulgada, de que a vacina estaria disponível no dia 17.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, o setor estava em fase de planejamento, desde que as doses do imunizante contra a dengue chegaram ao Pará, no último dia 7 de junho, e começaram a ser distribuídos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na última segunda-feira (10).

"Estamos preparando as nossas equipes e a partir de quarta-feira, a vacina estará nas unidades de saúde", afirma Nazaré Athayde.

A coordenadora também adianta que a secretaria planeja selecionar Unidades Básicas de Saúde (UBS) específicas em cada distrito de Belém para receber o imunizante. A lista das salas de vacina que estão aplicando as doses contra a dengue ainda não foi finalizada e deve ser divulgada em breve.

"Logicamente nós selecionamos unidades de cada distrito e a gente vai divulgar a lista das salas de vacina posteriormente", confirma Athayde.

Pará abastecido com doses da vacina

De acordo com dados da Sespa, Belém recebeu 21.127 doses do imunizante contra a dengue. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), este foi o maior montante de vacinas entregue. A quantidade referente aos demais municípios da RMB foi: 8.404, em Ananindeua; 2.162, em Marituba; 1.249, em Benevides; 469, em Santa Bárbara.

Ao todo, o Pará recebeu 54 mil doses da vacina. Ainda segundo a Sespa, a distribuição do imunizante começou pela Região dos Carajás, para onde foram destinadas 19.323 doses; 33.411 se concentraram na região metropolitana e 1.342 foram para o município Dom Eliseu, no nordeste do Pará.

Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e do Ministério da Saúde, vai iniciar a vacinação contra a dengue na cidade. O primeiro público-alvo são pré-adolescentes de 10 a 14 anos, que vão poder ser vacinados a partir de 15 de junho (sábado). Não se trata de uma campanha, pois a vacina contra a dengue se tornará de rotina nas unidades de saúde.

O serviço está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Clínicas Saúde da Família e no Posto Avançado de Vacinação (no 2º piso do Shopping Metrópole), seguindo o horário de funcionamento de cada unidade.

No sábado e domingo as pessoas podem procurar as oito unidades do programa Saúde Todo Dia (UBS Ananindeua, Clínica Saúde da Família Guanabara, UBS Águas Brancas, Clínica Saúde da Família Celso Leão, Clínica Saúde da Família Ana Maria Moraes, UBS Paulo Frota; UBS Nova Zelândia e UBS Patrícia Sarmento) e no Posto Avançado de Vacinação (no 2º piso do Shopping Metrópole), seguindo o horário de funcionamento de cada unidade.