Programação junina gratuita para crianças é oferecida pelo Mangal das Garças neste domingo (18)

A tradicional programação infantil em clima de arraiá junino será realizada, durante as atividades do Projeto Ecoarte, pelo Parque Zoobotânico Mangal das Garças, neste domingo (16). A iniciativa convida crianças e seus familiares a vestirem trajes de festa junina para a diversão junto ao Clube da Animação. Haverá brincadeiras juninas e muito festejo a partir das 10h. A programação é gratuita.

Realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e a Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças, o projeto EcoArte incentiva a educação ambiental e o desenvolvimento infantil abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa.

Neste mês de junho foi preparada uma programação com foco na construção de experiências de aprendizagem culturais, cuja dinâmica proposta são práticas culturais características da quadra junina, que habitam o imaginário cultural da região amazônica.

No domingo (16), por meio de brincadeiras tipicamente juninas como corrida no saco, pescaria e ovo na colher, a programação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades das crianças, além de envolver as famílias incentivando-as a participar efetivamente das vivências desenvolvidas e criar, assim, uma memória afetiva que envolve, ainda, o contato com a natureza representada pela fauna e flora presentes no Mangal das Garças.

Após a diversão, também é possível aproveitar para fazer um bom passeio em família pelo Parque.

Confira a programação diária:

08h30 – Alimentação das iguanas

09h – Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h - Soltura de borboletas

10h30 - Alimentação das tartarugas no lago

11h - Alimentação das garças

11h15 - Voo do gavião Alba

15h - Alimentação das garças

17h – Passeio das corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 - Alimentação das garças

Serviço:

Projeto EcoArte - Programação gratuita - Brincadeiras juninas com o Clube da Animação

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Hora: 10h

Para visitar os espaços monitorados, é necessário adquirir o ingresso por R$ 7.

O Mangal funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, e fecha às segundas-feiras para manutenção.