Cidade Junina: Canaã dos Carajás terá 18 dias de São João; confira a programação

A partir desta quinta-feira (13), o festejo junino de Canaã dos Carajás já pode ser visitado pelo público, mas a abertura oficial do evento ocorre no próximo sábado (15). Desde a última semana, o município já respira São João. Por toda a cidade, a decoração junina dá o tom do que a população local e o público visitante pode esperar do evento intitulado Canaã Cidade Junina. Desde entrada da Avenida Weyne Cavalcante, a principal via pública, está tudo tomado por bandeiras, balões, esculturas gigantes que lembram a todo instante que esse é um mês de festa.

Até o próximo dia 29 de junho, Canaã se transforma no polo junino do interior do Estado, recebendo competições municipais, intermunicipais e apresentações nacionais, reunindo talentos de todo o país para celebrar a tradição junina em grande estilo. Na programação musical, há atrações nacionais. A banda Malla 100 Alça, se apresentou na abertura oficial do evento. Já no próximo dia 22, é a vez da banda Furacão do Forró. E, no último dia do evento, o encerramento fica por conta do cantor Alanzim Coreano.

Artesanato local tem espaço e expressividade na Cidade Junina

O público que visitar a programação do Canaã Cidade Junina 2024 vai poder conferir também as belezas e singularidades da produção de mulheres que trabalham a produção artesanal em Canaã dos Carajás. Ao todo, 15 artesãs locais estarão expondo e comercializando duas criações no Espaço de Eventos do Bairro Ouro Preto, por meio do projeto "Canaã, Mãos que Criam". Elas se revezarão no espaço que vai disponibilizar para o grande público itens de cerâmica, biojoias, laços e tiaras, camisetas, ecobags, tapetes, bolsas em couro, roupas juninas e muito mais.

Essa é a culminância das atividades do projeto "Canaã, Mãos que Criam". De 22 a 26 de abril deste ano, as mulheres artesãs participaram da Oficina de Empreendedorismo no Artesanato. Foi uma oportunidade de formação para esse público, que forneceu noções sobre precificação de produtos artesanais, produção de fotos e vídeos com foco nas redes sociais, práticas de atendimento e divulgação em eventos presenciais. Já no último dia 18 de maio, as empreendedoras envolvidas na iniciativa participaram do Encontro de Mulheres Artesãs, com a oportunidade de assistir à palestra "Mulheres, Arte e Amazônia", ministrada pela Mestre em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, Raíssa Ladislau.

O projeto nasceu da necessidade de dar destaque à produção de mulheres artesãs oriundas do Centro de Referência em Economia Solidária de Canaã dos Carajás (Cresol), bem como incentivar a profissionalização dessas trabalhadoras. “Eu acredito que o artesanato é mais do que apenas uma forma de criar arte; é também uma fonte de renda, um meio de expressão cultural e um instrumento de transformação social. Essa atividade precisa ser valorizada porque, além de movimentar a economia, também é uma forma de preservação do resgate do patrimônio cultural e ambiental da nossa cidade”, afirma Claudene Brito, idealizadora do projeto.

O projeto "Canaã, Mãos que Criam" foi selecionado pelo Edital de Artesanato – Lei Paulo Gustavo. O objetivo é proporcionar momentos de formação e capacitação de artesãos e artesãs de Canaã dos Carajás, além de abrir espaço para exposição e venda de suas criações. A participação no festival Canaã Cidade Junina conta também com o apoio do Centro de Referência em Economia Solidária de Canaã dos Carajás (Cresol) e da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, por meio da Secretária da Mulher do município e da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel).