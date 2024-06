Máquina de trituração de resíduos contribui para sustentabilidade em Canaã

O município de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, avança na sustentabilidade com a aquisição de um equipamento para o tratamento de resíduos da construção civil e galhadas do serviço de corte e poda da arborização urbana.

Em todo o País, apenas quatro municípios possuem esse mecanismo, e Canaã é um deles. O equipamento foi adquirido pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).

O secretário da pasta, Lindomar Vieira, explica a importância desse maquinário. “Todo o entulho de construção e galhadas será triturado, reduzindo o lixo que vai para o aterro sanitário”, pontua. Já o secretário municipal do Meio Ambiente Marcus Vinicius Nascimento, destacou os benefícios desse mecanismo:

“Resíduos da construção civil e de poda oferecem um volume muito grande e ocupam muito espaço. Quando você trata esses resíduos e permite que eles sejam reutilizados, seja na compostagem ou na construção civil, você reduz a quantidade de resíduos que vai para os aterros. Isso faz parte do ciclo de vida dos produtos, melhora a qualidade ambiental, diminui o desperdício e garante uma utilização racional dos recursos naturais”, afirma.

Por fim, o secretário municipal de Produção Rural, Diógenes Canário, ressalta como o equipamento vai ajudar no desenvolvimento da agricultura: “Os resíduos orgânicos serão utilizados na produção de mudas e na construção de hortas comunitárias”.