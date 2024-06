VÍDEO: ônibus de Belém viraliza com decoração junina e entrega mingau aos passageiros

Em clima de festa junina, um vídeo que circula nas redes sociais vem encantando os paraenses. Um ônibus da linha Canarinho - Presidente Vargas completamente decorado viralizou por seu condutor e o cobrador distribuírem mingau de milho para os passageiros. Para ampliar o clima junino, tudo isso ocorre ao som de músicas típicas desta época.

No vídeo, é possível ver o motorista e cobrador do veículo vestidos a caráter com camisas xadrez e chapéus de palha para entrar no clima junino. A decoração também não ficou de lado: o ônibus foi adornado com bandeirinhas coloridas, fitas e balões de papel. Assista:

QUER MAIS?

Outra surpresa feita pelos trabalhadores do coletivo foi a seguinte: quando os passageiros subiram no ônibus, foram presenteados com um mingau de milho quentinho, servido em copinhos descartáveis. É mentira? Não!! É verdade! E teve até direito a cobertura de canela em pó. Apesar do ônibus lotado, os passageiros aparecem se divertindo e até dançando com a música.

Essa não é a primeira vez que um ônibus viraliza em Belém por conta da decoração festiva. Um veículo da linha Pratinha - UFPA também tem a tradição de enfeitar o veículo com bandeiras e outros adereços durante o período junino. Segundo o motorista responsável, a decoração é "para alegras os passageiros".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)