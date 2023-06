Motorista decora Pratinha-UFPA em clima de São João e ganha as redes sociais

Além das ruas de Belém, que ostentam bandeirolas coloridas e outros acessórios típicos desta época junina, o interior do ônibus de transpor coletivo, da linha Pratinha/UFPA está decorado em clima de ‘São João’ e chama a atenção por onde passa na capital paraense.

O motorista, de prenome Silas, já havia chamado a atenção dos passageiros, por ocasião da data comemorativa do Dia dos Namorados, e, agora, resolveu ornamentar o veículo que usa para trabalhar com bandeirinhas no corredor interno, janelas e até próximo ao painel da frente, onde Sila dirige o coletivo.

A alegre e colorida decoração junina agrada passageiros. No Twitter, é fácil encontrar vários depoimentos elogiando a iniciativa do trabalhador rodoviário. "O melhor e mais bonito ônibus de Belém é o meu amado pratinha ufpa do seu silas. sempre temático", postou no Instagram a internatua @luanasevahc. Por sua vez, a internatua @sosochueog disparou: "Pratinha-Ufpa megaluxo melhor ônibus das linhas ufpa e quem discorda ta errado".