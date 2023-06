Dia de Santo João: confira oito simpatias e superstições para fazer neste sábado, 24 de junho

Dentro da quadra junina, um dos santos mais requisitados é São João. Famoso por ser o protetor das famílias, e de quem busca por um amado, há quem recorra às simpatias, no dia 24 de junho. Algumas intenções são depositadas aos pés do padroeiro dos matrimônios, para que esse laço de amor seja efetivado ou atraido de maneira mais rápida.

Alguns dos ritos podem ser iniciados a partir da sexta-feira (23), véspera do Dia de São João Batista. Eles são tradicionais, passadas de geração em geração e parte importante da cultura popular brasileira. O OLiberal.com separou algumas simpatias para ajudar nessa busca amorosa.

Simpatia pelo Dia de Santo João Batista:

Desvendar o nome da pessoa amada(o):

Durante a festa de São João, encha a boca com água e ouça a conversa de alguém por trás de uma porta. O primeiro nome que se ouvir será o nome do próximo amor.

Letra na bananeira

No dia 24 de junho, dia de São João, pegue uma faca nunca usada e coloque-a no caule de uma bananeira. No dia seguinte, remova o objeto. A planta vai soltar um leite que formará uma letra, que será a inicial do seu amor.

Banho para proteção e felicidade da familia

Prepare um banho - no dia 24 de junho - com cravo, alecrim e manjericão para garantir proteção e felicidade. Tome esse banho e peça a São João por proteção e alegria.

Dividida entre dois amores? Veja com quem namorar na noite de São João

Se estiver em dúvida entre dois amores e não souber quem escolher, escreva o nome dos pretendentes em um pedaço de papel e jogue-o em uma bacia com água. O primeiro papel a desenrolar será a sua escolha. Importante: essa simpatia deve ser feita na noite de São João.

Simpatia para atrair o pretendente

Essa simpatia é exclusiva para mulheres. Na noite de São João, vá até a mesa onde estão as delícias da festa e coloque uma pitada de sal (que deve estar guardada em sua bolsa). Mentalmente, diga: "A pessoa que provar deste sal será aquela que me amará". Em seguida, observe quem vai comer o salgado.

Orientação por sonhos

Após as celebrações do dia 24, pegue um pouco da sobra do almoço e do jantar. Prepare uma mesa com toalhas brancas, a comida e os talheres. Peça que durante o sonho você conhecerá o seu amor.

Simpatia para a proteção do lar

Utilizando um vaso da planta Espada de São Jorge, no dia de São João, coloque a chave da sua casa em um copo com água e peça proteção com a seguinte frase: "São João, apóstolo e guardião, envolva toda a minha casa em sua proteção". No dia seguinte, despeje a água do copo no vaso com a planta e repita o pedido.

Invocando São João Batista para pedir um amor

Para atrair um(a) namorado(a) com a ajuda de São João. Comece amarrando uma fita vermelha na imagem do santo. Faça nós na fita e faça o seu pedido. Em seguida, faça uma oração e acenda vela por sete dias mentalizando o que se deseja.