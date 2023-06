Festa Junina em Belém: veja as programações de São João nas paróquias da cidade

O dia de São João Batista, padroeiro das amizades e das grávidas, é celebrado neste sábado (24). Igrejas e paróquias de Belém estão com as programações montadas para comemorar a data. Este ano, a comemoração ao santo será especial na Arquidiocese de Belém, com a criação do Santuário de São João Batista, em Icoaraci, no dia do Padroeiro.

Os próximos santos juninos homenageados serão São Pedro e São Paulo, no dia 29, data que também comemora o dia do Papa. As festividades vão ocorrer de 24 de junho a 2 de julho na Paróquia São Pedro e São Paulo , no Guamá, e na Paróquia São Pedro Pescador, ilha de Mosqueiro.

Na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, na Praça São Pio XII, em Icoaraci, a festividade tem como tema "Com São João Batista, reconheçamos o Cordeiro na Eucaristia" e encerra no dia 25 de junho, com missa sempre às 19h, presidida por padres convidados. No sábado (24), no dia do Padroeiro, a programação começa às 8h, com a Ladainha de São João no Mercado Municipal de Icoaraci, seguida de carreata.

À noite, às 19h, ocorrerá a Missa Solene e a elevação da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças à condição de Santuário Arquidiocesano, com a presidência de Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém.

O Santuário São João e Nossa Senhora das Graças é o quarto na Arquidiocese de Belém e será referência para a Pastoral Litúrgica e Nova Evangelização. A partir da Instalação realizará ao menos duas Celebrações Eucarísticas diárias, peregrinações e romarias anuais, celebrações diárias do Sacramento da Penitência, oração intensa, além da realização de Simpósios temáticos e encontros de formação.

Na Igreja de São João, Cidade Velha, pertencente à Catedral de Belém, a festividade também encerra neste sábado (24). Esse ano a festividade apresentou o tema "Ele será grande diante do Senhor". E no dia do encerramento, a programação começa às 7h com a Santa Missa presidida por Dom Alberto. À tarde, às 17h, haverá a Santa Missa presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Cura da Catedral, seguida de procissão com a Imagem de São João pelas ruas próximas à Igreja.

História de São João

João Batista é filho de Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Seu nascimento é considerado um milagre, pois Isabel era estéril e o casal já estava em idade avançada. A chegada de João foi anunciada pelo anjo Gabriel a Zacarias, e ele nasceu seis meses antes do menino Jesus.

De acordo com a tradição, Maria teria perguntado à prima Isabel como ficaria sabendo do nascimento do bebê. Foi então que Isabel disse que acenderia uma fogueira quando João viesse ao mundo, para que, de longe, Maria pudesse saber das boas-novas e até hoje a fogueira é um dos símbolos dos festejos de São João.