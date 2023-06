Festividade de São João Batista: Igreja de Icoaraci será elevada a Santuário no dia do Padroeiro

O mês de junho é repleto de festividades em devoção aos santos juninos. No próximo sábado (17), a Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, localizada na praça Paes de Carvalho, no bairro do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém, irá celebrar a Festividade de São João Batista, com programações religiosas e culturais.

A partir das 17h, a abertura da festividade será com o Cortejo do Mastro, saindo da Associação São Sebastião, localizada na Travessa Pimenta Bueno, em direção à Igreja Matriz. No local, às 19h, haverá a missa solene de abertura da festividade, presidida pelo Padre Lindomar Pinheiro, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia. As programações vão até o dia 25 de junho.

Neste ano, o tema da festividade é "Com São João Batista, reconheçamos o Cordeiro na Eucaristia". A programação conta com apresentações de quadrilhas juninas, desfile de misses, venda de comidas típicas, além da exibição de shows de bandas. No dia 24 de junho, é comemorado o dia de São João Batista, e nesta data será criado o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

A criação do novo Santuário será conforme a ação realizada pela Arquidiocese de Belém, no qual cada Região Episcopal da Arquidiocese tenha um santuário arquidiocesano recente. No dia do Padroeiro, às 8h, terá a Ladainha de São João no Mercado Municipal de Icoaraci, seguida de carreata. A partir das 19h, será feita uma missa presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém. A missa contará com padres da região São João Batista, padres da Arquidiocese e fiéis das 12 paróquias da região do distrito de Icoaraci.

De acordo com o pároco Mauricio Henrique dos Santos, o projeto de criação de novos Santuários é uma proposta do Dom Alberto Taveira, no qual serão criados oito santuários na Arquidiocese. "Já temos a Basílica, Santuário da Nazaré, Santuário de Aparecida no bairro da Pedreira, Santuário São Judas Tadeu na Alcindo Cacela e agora, o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Icoaraci e em agosto outros tantos Santuários", explicou.

"Como santuário, a nossa responsabilidade de congregar o povo de Deus, de evangelizar, de ajudá-los na caminhada de fé. O serviço de atendimento de escuta, aconselhamento, direção espiritual, confissão, a nossa capacidade de ajudar as pessoas na vida espiritual. O nosso compromisso de evangelização de catequese e de ser a igreja, presença de Cristo na vida dos homens de hoje e na vida do povo, com o projeto missionário de expansão da igreja, com esse desejo realmente de contribuir com o crescimento e a edificação do homem, de modo que os homens possam corresponder à sua altíssima vocação", disse o padre Marcelo.

Confira a programação das festividades em Belém

A Igreja de São João, localizada na rua João Diogo, do bairro da Cidade Velha, irá realizar a Festividade de São João entre os dias 20 e 24 de junho, com o tema "Ele será grande diante do Senhor". A programação começa a partir das 17h e a santa missa será presidida pelo Dom Paolo Andreoli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. A programação cultural começará após a missa e conta com a apresentação do sanfoneiro Tista Lima.

Na quarta-feira (21), a santa missa será presidida pelo reitor do Seminário S.Pio X, Cônego Roberto Cavalli Jr, às 17h30. Após a missa, o cantor Pinduca se apresentará na festividade. No dia 22 de junho, padre Thiago irá celebrar a missa das 17h30 e, como atração, haverá o show da banda 3 por 4 do Forró. No dia 23 de junho, o pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, Cônego José Gonçalo, fará a santa missa, depois terá o show de Pedrinho Cavallero.

No dia de São João, as programações para celebrar o dia do Padroeiro começam às 7h com a Santa Missa presidida por Dom Alberto. Às 17h, a Santa Missa será presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, da Cura da Catedral. O show após a missa será feita pelo cantor Marcio Macedo.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)