Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começará nesta sexta (2)

A partir desta sexta-feira (2), devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em particular moradores do bairro do Telégrafo, em Belém, começarão a vivenciar os eventos da festividade em homenagem à santa padroeira, que este ano recebe como tema "Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda-nos a saciar a quem tem fome - Dá-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)". No dia 2, será celebrada missa na capela da sede da TV Nazaré, às 16 horas.

No dia 3, sábado agora, a partir das 8 horas, será celebrada missa e, em seguida, por volta das 9 horas, realizada uma carreata com o Ícone do Amor (quadro da santa padroeira). A carreata terá como itinerário: a saída do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, administrado por padres da Ordem dos Missionários Redentoristas, seguindo pela rodovia Arthur Bernardes, avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, rua Gaspar Vianna, avenida Visconde de Souza Franco, rua Boaventura das Silva, avenida Visconde de Souza Franco, rua Jerônimo Pimentel, travessa Soares Carneiro, avenida Senador Lemos, travessa Coronel Luiz Bentes, rodovia Arthur Bernardes e o retorno ao santuário.

Homenagens nas ruas

No dia 10 de junho, às 20 horas, será realizado o Jantar da Festividade, e, no dia 11, às 8 horas, a Ação Missionária na Matriz. De 14 a 17 de junho, ocorrerá, e, de 15 a 24 de junho, haverá Alvoradas, às 6 horas do dia 15, na Matriz; no dia 15, na Comunidade Santa Rita; no dia 17, na Comunidade Jesus Cristo Libertador; no dia 19, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida; no dia 22, na Comunidade Sagrada Família; no dia 23, na Comunidade Jesus Misericordioso, e, no dia 24, na Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes.

De 21 a 25 de junho, às 20 horas, funcionará o Arraial de Nossa Senhora no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com iguarias e atrações musicais. No período de 24 a 26 de junho, às 19 horas, serão celebradas Missas Tríduos na Matriz. No dia 24 de junho, será a vez da Caminhada da Juventude, agendada para as 16 horas. O evento sairá do santuário pela Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral, Djalma Dutra, passagem São Benedito, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes até o santuário. Já no dia 25 de junho, à 8 horas, ocorrerá a Procissão das Crianças, com trajeto a partir da Comunidade Jesus Misericordioso, seguindo pela Coronel Luiz Bentes, Arthur Bernardes e retorno ao santuário.

No dia 27, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, serão celebradas missas às 5h30, 6h30, 12 horas e 17h30. Serão realizadas novenas, das 6 às 18 horas - de hora em hora, no santuário.

Às 19 horas, será celebrada a Missa Solene e, logo depois, sairá a Procissão Luminosa, do santuário, em direção às vias Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral, Djalma Dutra, Senador Lemos, Passagem das Flores e retorno ao santuário.