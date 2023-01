Parauapebas realiza festividade de São Sebastião em homenagem ao padroeiro

A 18ª Corrida de São Sebastião, realizada pela da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) com o apoio da Paróquia São Sebastião, acontece em alusão às festividades em comemoração ao dia do Padroeiro de Parauapebas que acontecerá no dia 20 de janeiro. As inscrições iniciaram no dia 7 de janeiro e seguem até o dia 17 pelo site Central da Corrida. A programação tem por objetivo estimular as comunidades locais para as atividades das corridas de rua, proporcionando mais qualidade de vida, interação entre os participantes e atenção à saúde.

São 700 vagas ofertadas sendo 550 para atletas locais e 150 para atletas visitantes. Menores de idade precisam da autorização dos responsáveis. Para a inscrição são necessários oito quilos (8 kg) de alimentos não perecíveis e que deverão ser entregues no momento da retirada do kit da prova.

Os participantes precisam estar obrigatoriamente no local da largada, com pelo menos 30 minutos de antecedência para receberem as orientações necessárias e evitarem punições. A corrida iniciará pontualmente às 6h30, partindo das proximidades do Partage Shopping, seguindo pela PA 275 em direção à rua E, rua 10 e rua D, até o percurso final centralizado na Paróquia de São Sebastião na Praça Mahatma Gandhi, em todo o trajeto haverá sinalização e fiscalização.

A participação do atleta será estritamente individual, no qual fica proibido o auxílio ou apoio de amigos, familiares e o uso de dispositivos que contribuam para completar o circuito, com a exceção dos atletas cadeirantes. A corrida encerra oficialmente duas horas após a chegada do primeiro colocado geral. As premiações serão feitas por meio de ranqueamento olímpico (1º, 2º e 3º lugares), mas segundo os organizadores para que o atleta receba a premiação, manter o número de identificação na camisa será um item obrigatório.

Padroeiro do trabalhador do campo e dos ribeirinhos

No Pará, São Sebastião é homenageado em sete municípios, o santo é considerado o padroeiro dos trabalhadores do campo e comunidades ribeirinhas: Além de Parauapebas, Altamira, Belém, Cachoeira do Arari, Chaves (Vila de Arapixi), Igarapé-Açu e São Caetano de Odivelas realizam festividades a São Sebastião. Os períodos diferem um pouco, mas são entre 9 e 21 de janeiro.

Quem foi São Sebastião

São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no ano de 256 da Era Cristã. Ainda jovem, mudou-se com a família para Milão, na Itália, cidade de sua mãe. Alistou-se no exército de Roma e tornou-se o soldado predileto do imperador Diocleciano. Conquistou o posto de comandante da Guarda Pretoriana.

Secretamente, Sebastião converter-se ao cristianismo e valendo-se do alto posto militar, fazia visitas frequentes aos cristãos presos que aguardavam para serem levados para o Coliseu, onde seriam devorados pelos leões, ou mortos em lutas com os gladiadores. Com palavras de ânimo e consolo, fazia os prisioneiros acreditarem que seriam salvos da vida após a morte, segundo os princípios do cristianismo.

Prisão e Martírio

A fama de benfeitor dos cristãos se espalhou e Sebastião foi denunciado ao imperador. Este, que perseguia os cristãos do seu exército, tentou fazer com que Sebastião renunciasse ao cristianismo, mas diante do imperador, Sebastião não negou a sua fé e foi condenado à morte.

Seu corpo foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas atiradas por seus antigos companheiros, que o deixaram aparentemente morto, sendo resgatado por algumas mulheres.